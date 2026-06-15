Погода в Тюмени привнесет душные тропики со степным колоритом

Пекло сопроводит влажность от осадков разной степени интенсивности. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Судя по прогнозу погоды, климатические условия сформировали в Тюмени своеобразную смесь тропиков с их духотой и раскаленного зноя степи. Так, согласно данным сервиса «Вентускай», погода в городе 18 июня 2026 года обещает до +27 градусов Цельсия в разгар дня.

Пекло сопроводит влажность от осадков разной степени интенсивности. Вероятность осадков до 2,3 мм в час в различных частях региона сохранится на протяжении всего дня. При этом южный ветер загонит степную пыль на часть региона, включая и Тюмень.

Концентрация примесей ожидается на уровне 20 микрограмм на кубометр.

Напомним, в этом году тополиный пух накрыл Тюменскую область раньше срока, а причина этого - аномально теплая весна. Чтобы очистить улицы, городские службы перешли на усиленный режим работы. Мешкать нельзя, ведь такие мягкие «сугробы», создают не только дискомфорт, но и угрожают пожарной безопасности.

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