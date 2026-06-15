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НовостиОбщество15 июня 2026 4:16

Погода в Тюмени привнесет душные тропики со степным колоритом

Пекло сопроводит влажность от осадков разной степени интенсивности
Серафима Краснова
Пекло сопроводит влажность от осадков разной степени интенсивности.

Пекло сопроводит влажность от осадков разной степени интенсивности.

Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Судя по прогнозу погоды, климатические условия сформировали в Тюмени своеобразную смесь тропиков с их духотой и раскаленного зноя степи. Так, согласно данным сервиса «Вентускай», погода в городе 18 июня 2026 года обещает до +27 градусов Цельсия в разгар дня.

Пекло сопроводит влажность от осадков разной степени интенсивности. Вероятность осадков до 2,3 мм в час в различных частях региона сохранится на протяжении всего дня. При этом южный ветер загонит степную пыль на часть региона, включая и Тюмень.

Концентрация примесей ожидается на уровне 20 микрограмм на кубометр.

Напомним, в этом году тополиный пух накрыл Тюменскую область раньше срока, а причина этого - аномально теплая весна. Чтобы очистить улицы, городские службы перешли на усиленный режим работы. Мешкать нельзя, ведь такие мягкие «сугробы», создают не только дискомфорт, но и угрожают пожарной безопасности.

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