Какие продукты приводят организм к стрессу? Отвечает нутрициолог Татьяна Борейко

Нутрициолог Борейко рассказала, как сахар влияет на перепады настроения Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Популярные продукты питания и напитки могут истощать внутренние ресурсы организмы, лишая его защиты от стресса. В этом уверена клинический нутрициолог Татьяна Борейко. По ее словам, если питаться неправильно, то может развиваться хроническая усталость. В особенности это касается чрезмерного потребления сахара, которое содержится в большинстве готовых изделий. Сахар провоцирует перепады настроения и активно снижает уровень магния.

На состояние нервной системы негативно влияют кофе, чай и алкоголь, которые вымывают микроэлементы и разрушают запасы витаминов группы B.

Однако нутрициолог отмечает, что проблема кроется не в самом сахаре, а в его количестве. Сегодня он есть практически во всех продуктах: сахар снижает уровень магния, влияет на баланс микроэлементов и усиливает перепады настроения, пишет «Мегатюмень».

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