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НовостиЗдоровье14 июня 2026 15:22

Какие продукты приводят организм к стрессу? Отвечает нутрициолог Татьяна Борейко

Нутрициолог Борейко рассказала, как сахар влияет на перепады настроения
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Нутрициолог Борейко рассказала, как сахар влияет на перепады настроения

Нутрициолог Борейко рассказала, как сахар влияет на перепады настроения

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Популярные продукты питания и напитки могут истощать внутренние ресурсы организмы, лишая его защиты от стресса. В этом уверена клинический нутрициолог Татьяна Борейко. По ее словам, если питаться неправильно, то может развиваться хроническая усталость. В особенности это касается чрезмерного потребления сахара, которое содержится в большинстве готовых изделий. Сахар провоцирует перепады настроения и активно снижает уровень магния.

На состояние нервной системы негативно влияют кофе, чай и алкоголь, которые вымывают микроэлементы и разрушают запасы витаминов группы B.

Однако нутрициолог отмечает, что проблема кроется не в самом сахаре, а в его количестве. Сегодня он есть практически во всех продуктах: сахар снижает уровень магния, влияет на баланс микроэлементов и усиливает перепады настроения, пишет «Мегатюмень».

Ранее Татьяна Горейко назвала тюменцам главные причины выгорания.

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