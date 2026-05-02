Нутрициолог назвала тюменцам главные причины выгорания

Нехватка витаминов, особенно группы D может стать причиной выгорания и хронического стресса. Именно этот микроэлемент является главным регулятором настроения. Об этом заявляет клинический нутрициолог Татьяна Борейко.

Дефицит витамина D часто проявляется в виде апатии и снижения эмоционального фона. Витамин D содержится в жирной рыбе, особенно лососе, сардинах, скумбрие, сельди, в печени трески, яичных желтках, молочных продуктах и грибах.

Еще важны в нашем настроении витамины группы В. Например нехватка B12 может сделать человека раздражительным. Появится ощущение полного бессилия. В этом случае важно начать принимать витамины и правильно питаться. В12 много содержится в говяжьей печени, сардине, скумбрии и сельди, говядине, яйцах, сыре, твороге, кефире.

Кроме того, важную роль в организме играет магний, который усиленно теряет организм во время стресса, а также железо и йод. Нехватка железа в ткани мозга и тела приводит к кислородному голоданию и слабости. Восполнить эти микроэлементы можно, добавив в свой рацион орехи, семена, бобовые и зелёные овощи, рыбу, морепродукты и какао.

Когда дефициты накладываются друг на друга, человек теряет способность нормально функционировать.