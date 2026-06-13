Грозы и порывистый ветер: жителей Тюменской области предупредили о непогоде

В Тюменской области 14 июня ожидаются грозы и усиление ветра до 17 м/с Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Тюменской области предупреждают о непогоде, которая ожидается 14 июня. В воскресенье регион накроют дожди, грозы и сильный ветер.

По данным РСЧС Тюменской области, небо будет облачным, но с прояснениями. Ночью осадки ожидаются лишь местами, а днём дождь пройдёт практически повсюду — правда, ненадолго. В отдельных районах прогремят грозы.

Ветер будет дуть с востока и юго востока со скоростью 7–12 метров в секунду, а во время грозы порывы могут достигать 17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от +12 до +17 °C, днём потеплеет до +23…+28 °C. Если возникнет экстренная ситуация, звоните по телефону 112.

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