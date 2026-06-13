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НовостиЭкономика13 июня 2026 13:23

Пустые залы и маркетплейсы: почему торговые центры теряют покупателей

Доцент Финансового университета рассказал, что будет с торговыми центрами в ближайшие годы
Ирина Ларина
Фото: Анна Горлач

Фото: Анна Горлач

Пустующие площади в некогда шумных торговых центрах всё чаще бросаются в глаза жителям мегаполисов. Аналитики пугают банкротством ретейл гигантов, но эксперты видят в этом не катастрофу, а закономерный поворот: привычки покупателей серьёзно изменились, и сегодня время для человека ценнее неспешных прогулок между прилавками.

Доцент Финансового университета Кырлан Марчел убеждён — эпоха привычных нам ТЦ постепенно уходит в прошлое. По его словам, маркетплейсы всерьёз перекроили поведение покупателей: скорость и удобство онлайн шопинга притягивают всё больше людей, из за чего походы в торговые центры ради покупок становятся всё реже.

Эксперт предположил, что уже через 5–10 лет большинство ТЦ обретут новую жизнь — превратятся в многофункциональные общественные пространства, где торговля будет лишь одним из элементов, дополняющих досуг и сервис, пишет tmn.aif.ru.

Ранее эксперты «Комсомольской правды — Тюмень» рассказали, как подружить прошлое и настоящее в одном образе. Все знают про цикличность моды: смотришь на сегодняшние подиумы — и будто листаешь семейный альбом. Но можно ли просто достать наряд из бабушкиного сундука и тут же стать иконой стиля — или без хитростей не обойтись.

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