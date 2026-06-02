Бабушкин сундук выстрелил: какие ретро-вещи захватили подиумы в 2026-м

Стилисты и дизайнеры объяснили, что из винтажного гардероба снова на вершине моды Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Все знают про цикличность моды: смотришь на сегодняшние подиумы — и будто листаешь семейный альбом. Но можно ли просто достать наряд из бабушкиного сундука и тут же стать иконой стиля — или без хитростей не обойтись? Эксперты «Комсомольской правды — Тюмень» рассказали, как подружить прошлое и настоящее в одном образе.

«Проходим по касательной»: что на самом деле возвращается из прошлого

Современные дизайнеры вдохновляются архивами, но перерабатывают идеи до неузнаваемости Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Персональный стилист Ольга Таразевич уверена: спорить с цикличностью моды бесполезно. Тренд на эстетику разных десятилетий — от 50 х до нулевых — доказывает, что всё действительно возвращается. Правда, не в первозданном виде: современные дизайнеры вдохновляются архивами, но перерабатывают идеи до неузнаваемости.

Фото: Анна Горлач

– Образы создаются из современных вещей, которые лишь отдаленно напоминают вещи из прошлых десятилетий. Мы не цитируем всю атрибутику десятилетия в одном образе, проходим по касательной. Нам не нужно полностью повторять образ из 1950-х, добавляя пышную юбку, приталенный жакет, туфли на высоком каблуке, перчатки, шляпку, помаду, брошь и сумочку. Достаточно широкой юбки А-силуэта, простого трикотажного джемпера, заправленного в нее и обуви на небольшом каблуке. В этом образе уже будет считываться женственная эстетика 1950-х, но без налёта ретромузея. Бренды создают современные замшевые куртки и джинсы клеш, напоминающие 1970-е, шьют пиджаки с расширенными плечами, похожие на изделия из 1980-е. Образы становятся расслабленнее, проще. Меняется посадка вещей.

Винтаж с умом: как не превратиться в ходячий архив

Сейчас, по словам Ольги, особенно популярен винтаж — уникальные вещи старше 20–30 лет, которые хранят дух эпохи. И дело не только в эксклюзивности: многие признают, что качество старых люксовых изделий порой превосходит современные.

Главное правило — не превращать себя в ходячий архив, а грамотно миксовать винтаж с сегодняшними трендами Фото: Александра БУДАЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Главное правило — не превращать себя в ходячий архив, а грамотно миксовать винтаж с сегодняшними трендами. Например, винтажная кожаная куртка заиграет совсем по новому рядом с обычными джинсами и кроссовками.

Меньше вещей, но каждая — на своём месте

Модель Анна Ковенкова замечает, что мировая индустрия сейчас особенно увлечена 90 ми и началом нулевых. В западной прессе вовсю обсуждают стиль frugal chic — элегантность без излишеств, чистые линии и качественные ткани. Вспоминают и образы Кэролин Бессетт Кеннеди, где каждая деталь продумана до мелочей. Но, подчёркивает Анна, цель не в том, чтобы надеть всё как тогда, а в том, чтобы перенять сам принцип: меньше вещей, но каждая — на своём месте.

Особенно популярен винтаж — уникальные вещи старше 20–30 лет, которые хранят дух эпохи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

– Лучший способ использовать винтаж — примерить его к себе, соединить с современным и посмотреть, как он оживёт именно на вас, — советует модель.

Время баланса: что ждёт нас осенью и зимой 2026/2027

Прогнозы на осень зиму 2026/2027 даёт основатель российского бренда Денис Сапожников. По его словам, в моде наступает эпоха баланса, экологии и культурной памяти.

– Прогнозы трендов подчеркивают сезон многослойных воспоминаний и тихой роскоши, где мода становится эмоциональной, устойчивой и связанной с наследием и будущим.

Дизайнеры всё чаще не просто копируют прошлое, а переосмысливают его через призму современности. На первый план выходит «чувствительная сдержанность»: силуэты мягко повторяют контуры тела, в ходу бархат, атлас и прозрачные вставки, которые подчёркивают фигуру деликатно и благородно. Пиджаки становятся архитектурными и удлинёнными, пальто — с чёткими линиями, вечерние наряды — струящимися и воздушными. Эпоха оверсайза, как считает эксперт, постепенно уходит, уступая место женственности и многослойности.

Эхо прошлых эпох: советские фасоны на новый лад

– Дизайнеры переосмысливают советские фасоны, добавляя новые детали и материалы, но сохраняя узнаваемый силуэт, – говорит Сапожников. – Главная идея сезона — не копировать прошлое буквально, а миксовать его с современными трендами, создавая многослойные, выразительные и индивидуальные образы.

Силуэт строится вокруг узкой талии и расширяющегося подола. Возвращается ультранизкая посадка в брюках, джинсах и юбках, приталенные пиджаки и жилеты из костюмных тканей, клетка в разных фактурах. Популярны атласные блузы с бантом у шеи, массивные золотые украшения, акцент на талии с помощью ремней и поясов.

Возвращаются цветочные принты, горох и флористические узоры Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Возвращаются цветочные принты, горох и флористические узоры. Вязаные жилеты носят поверх рубашек и водолазок, популярны свитера крупной вязки, вязаные кофточки с люрексом и джинсы с эффектом металлик. Платки, повязанные на голове или шее, добавляют индивидуальности.

Мы не цитируем всю атрибутику десятилетия в одном образе, проходим по касательной Фото: Анна Горлач

Леггинсы предлагают комбинировать с объемными кожаными куртками и удлиненными жакетами прямого кроя, создавая акцент на нижней части образа и добавляя современную динамику. Кружевные колготки становятся отдельным акцентом для вечерних или романтичных образов, сочетаясь с юбками и платьями, подчеркивая женственность и внимание к деталям.

Фото: Анна Горлач

Спортивные костюмы и олимпийки с контрастными вставками и полосками на рукавах и плечах становятся важным элементом сезона. Их комбинируют с массивными кроссовками, объемными куртками или даже классическими пальто, создавая живой контраст между спортивным и строгим. Такие детали подчеркивают индивидуальность и позволяют одежде работать как средство самовыражения, одновременно добавляя динамику и современную эстетику.

Заветная шкатулка: украшения, которые рассказывают историю

А что же на счет украшений? Ювелир и дизайнер Татьяна Мардарь напоминает: и здесь всё идёт по кругу. Но можно ли достать из заветной шкатулки бабушкину брошь или кольцо и выглядеть не как героиня исторического фильма, а как икона стиля? Ювелир и дизайнер Татьяна Мардарь уверена: можно, и даже нужно — если знать пару хитростей.

Возьмём, к примеру, броши. Когда-то, в 1950-е, их носили абсолютно все — от скромной домохозяйки до блистательной кинозвезды. В античные времена они вполне утилитарным предметом: ими скрепляли одежду на плечах и груди. Позже, во времена Коко Шанель, они перекочевали на лацканы жакетов и береты, став символом элегантности. В 2026 году броши переживают настоящий ренессанс. Дизайнеры смело выводят их на подиумы, а модницы прикрепляют не только к пиджакам, но и к пальто, шарфам и даже курткам — получается одновременно стильно и с исторической отсылкой.

Крупные кольца, будто пришедшие из эпохи корсетов, всё чаще встречаются на дневных прогулках, а не только на вечерних приёмах. Жемчуг, который когда то сделала народной классикой Коко Шанель, снова в строю — в колье, серьгах, брошах.

Возвращается и дух 90-х и нулевых с их любовью к масштабности. Крупные серьги, тяжёлые браслеты — всё это снова в моде. Правда, дизайнер напоминает о важном правиле: лучше выбрать один яркий акцент, чем превратить себя в новогоднюю ёлку.

Фото: Анна Горлач

Магия старины: почему винтажные украшения особенные

Винтажные магазины набирают популярность не просто так. У таких украшений есть особая магия. Во-первых, их внешний вид. Одно дело, когда современные ювелиры подражают винтажному стилю, и другое – когда украшение было создано в ту эпоху. Во-вторых, у подобных аксессуаров есть то, чего нет у современных – история. В этом особая магия винтажных украшений.

Так что, кажется, бабушкины сокровища ещё скажут своё слово — если, конечно, подружить их с современностью. И тогда даже самый старый наряд зазвучит по новому: не как музейный экспонат, а как часть живой, дышащей моды.

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