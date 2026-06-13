Штраф за мойку у подъезда: какие автопроцедуры во дворе под запретом

Фото: Анна Горлач

Любителям привести летом автомобиль в порядок прямо у подъезда и быстро помыть железного коня, грозит штраф. Санитарные правила категорически запрещают мытье транспортных средств, слив топлива и масел, а также регулировку двигателей и тормозов на придомовой территории.

Кроме того, суровое наказание ждет тех, кто пытается «застолбить» себе личное машино-место с помощью колышков и цепей — это квалифицируется как самовольное занятие земельного участка.

– За самовольное занятие земельного участка под парковку гражданину грозит ответственность по статье 7.1 КоАП РФ. Что касается мойки машин и слива масел во дворах, здесь применяется статья 8.2 КоАП РФ, карающая за загрязнение окружающей среды. Придомовая территория должна оставаться безопасной для всех жителей, а не превращаться в частную автомастерскую, — рассказал юрист Александр Бударагин.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» рассказывала, почему кондиционер может обернуться штрафом. Всё дело в том, что повесить внешний блок на фасад здания просто так не получится — закон накладывает на это целый ряд ограничений. Юристы объяснили, с кем и в каких случаях нужно согласовывать установку сплит-системы.

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