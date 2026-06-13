До 50 тысяч, но не всем: какие вакансии подходят подросткам, а какие — под запретом

Юрист Головин назвал профессии, куда не возьмут подростков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Подросткам сегодня доступно немало вакансий — можно устроиться вожатым, курьером и не только. Многие выбирают курьерские службы: там порой обещают до 50 тысяч рублей в месяц. Однако эксперты рекомендуют присмотреться к более официальным направлениям — например, к работам по благоустройству территорий или в библиотеках.

О том, какие ограничения на труд несовершеннолетних устанавливает закон, рассказал юрист Евгений Головин. По его словам, список запрещённых для подростков профессий довольно широк — и среди них попадаются такие, о которых многие даже не задумываются.

Так, закон категорически не допускает привлечения детей к подземным работам и к труду во вредных условиях. Под запретом и деятельность, способная навредить нравственному развитию: речь идёт о ночных клубах, игорном бизнесе, работе барменом.

Есть и менее очевидное ограничение: несовершеннолетним нельзя работать в религиозных организациях. Причина — в специфике обрядов и высоком уровне ответственности, который для юных работников может оказаться чрезмерным, сообщает tmn.aif.ru.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» рассказывала, как подростку найти работу в Тюмени безопасно, перечислив вакансии, ограничения и риски. Психолог-психоаналитик регионального центра «Семья» Катерина Быкова объяснила, что нужно знать родителям, чтобы правильно поддержать стремление ребёнка к работе.

Кстати, что касается оплаты труда несовершеннолетних, она рассчитывается с учётом сокращённой продолжительности рабочего времени.

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