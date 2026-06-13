Чеснок, лук и алкоголь под запретом: что в рационе усиливает запах пота

Дерматолог дала тюменцам практичные советы, как пережить зной без вреда для здоровья Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жаркая погода серьёзно испытывает организм на прочность, а вместе с температурой нередко растут и деликатные проблемы — повышенная потливость, неприятный запах, сложности с выбором подходящих средств гигиены. Врач дерматолог городской поликлиники № 1 Светлана Лифшиц рассказала, как снизить потоотделение и не навредить себе.

По словам эксперта, ключ к решению — помочь телу охлаждаться естественным образом. Прежде всего важно поддерживать водный баланс: пить не меньше 50 мл воды на 1 кг веса в сутки, делая небольшие глотки в течение дня. Так организм сможет эффективнее регулировать температуру. Не менее значимы и другие простые, но действенные меры: ежедневный душ утром и вечером, одежда исключительно из натуральных тканей — например, хлопка или льна, — а также коррекция рациона.

Врач подчёркивает: сам по себе свежий пот запаха не имеет. Неприятный аромат возникает из за бактерий на коже, которые разлагают его компоненты. Чтобы снизить резкость запаха, стоит ограничить употребление острых специй, чеснока, лука, карри и перца чили. Алкоголь тоже лучше исключить: он усиливает потоотделение. Кроме того, жирная пища и избыток мяса делают запах более едким, тогда как лёгкий растительный рацион помогает его смягчить.

Особое внимание врач советует уделить выбору средств гигиены. Лучше отдавать предпочтение натуральным дезодорантам без алюминия и парабенов — например, минеральным или солевым: они считаются более безопасными. При этом стоит быть осторожнее с компонентами вроде спирта и отдушек: они способны спровоцировать раздражение и аллергию, пишет «Тюменская область сегодня».

Что касается антиперспирантов, блокирующих потоотделение, их стоит использовать с оглядкой. Доктор предупреждает: не нужно наносить такие средства перед интенсивной тренировкой или в экстремальную жару. Блокируя естественный процесс охлаждения на больших участках кожи, они могут повысить риск перегрева — а это уже опасно для здоровья.

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