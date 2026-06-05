Душно, но по закону: почему автобусы с неработающими кондиционерами ездят по Тюмени

Власти прокомментировали ситуацию с неработающими кондиционерами в автобусах Тюмени Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С приходом жары тюменцы снова и снова жалуются на невыносимую духоту в общественном транспорте. Пассажиры, измученные поездкой в автобусах, выплескивают возмущение в соцсетях — скандалы в салонах уже стали почти привычным делом.

Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города прокомментировал ситуацию изданию «Комсомольская правда — Тюмень».

По данным ведомства, на 4 июня 2026 года в Тюмени курсируют 966 единиц общественного транспорта. Из них системами кондиционирования оснащены 505 машин. По правилам, установленным Минтрансом России, в салоне должна поддерживаться комфортная температура: зимой — не ниже 12 °C, если на улице холоднее 5 °C, а летом — не выше 25 °C, когда среднесуточная температура превышает 20 °C.

Почему неисправные автобусы выходят на линию

Но есть нюанс: даже если кондиционер вышел из строя, автобус всё равно может выйти на линию. Дело в том, что неисправность климатической системы не входит в перечень поломок, запрещающих эксплуатацию транспорта. Более того, закон пока не требует обязательного оснащения городских автобусов кондиционерами.

Если кондиционера нет, проветривать салон предлагают через форточки и вентиляционные люки. Чтобы открыть или закрыть их, нужно обратиться к кондуктору, а если его нет — напрямую к водителю.

Кондиционеры и перерасход топлива

Часто водители отказываются включать кондиционеры, ссылаясь на перерасход топлива. В департаменте заверили: этот вопрос учтён. Перед летним сезоном все кондиционеры проходят техобслуживание — их диагностируют, чистят и настраивают. А нормы расхода топлива специально увеличивают, чтобы компенсировать энергозатраты на работу климатического оборудования в жару.

При обновлении автопарка город делает ставку на современную технику: закупаются автобусы с кондиционерами и видеонаблюдением, адаптированные для перевозки маломобильных пассажиров.

Нехватка водителей: масштаб проблемы

Параллельно в Тюмени не утихает другая проблема — нехватка водителей. О ней всегда упоминают экипажи общественного транспорта, когда речь заходит о невыносимых условиях в салоне в жару.

В департаменте признают, что дефицит на регулярных городских маршрутах достигает 20 %. Власти и транспортные предприятия пытаются решить вопрос: повышают зарплаты, предоставляют жильё, улучшают условия труда. Но пока ситуация остаётся напряжённой и находится на особом контроле департамента.

Водителям автобусов положен целый ряд социальных гарантий. Например, за работу в сложных условиях — им положены ежегодный основной отпуск и дополнительный: для водителей он составляет 14 календарных дней, для кондукторов — 7 дней. Предусмотрены пособия по временной нетрудоспособности, декретные выплаты и отпуска по уходу за ребёнком до полутора лет, учебные отпуска. Водители, отработавшие 20 лет на городских маршрутах, могут рассчитывать на льготную пенсию. Кроме того, обучение на категории D и DE проходит за счёт бюджета.

Дополнительные меры поддержки ввели на уровне города. Водителям автобусов дают право на жильё из муниципального фонда коммерческого использования. Также им предоставляют 50 % скидку на оплату детского сада для своих детей. А в 2025 году произошло и повышение зарплат: например, в АО «ТПАТП № 1» минимальная оплата труда за первый квартал 2026 года достигла 90 тысяч рублей.

Впереди — две недели духоты

Впереди, кстати, две недели дождей с грозами при температуре воздуха от +23 до +30 градусов. Горожане уже отмечают духоту на улицах, а поездки в общественном транспорте в такую погоду, особенно при неработающих кондиционерах, вызывают у многих тревогу.

Куда жаловаться на нарушения

Для сообщения о нарушениях, допущенных водителями или кондукторами, обращайтесь в информационно справочную службу МКУ «Тюменьгортранс» по бесплатному телефону: 8 800 250 07 22. При этом нужно указать дату, время, место, номер маршрута, государственный регистрационный знак автобуса. Служба также предоставляет справочную информацию о работе пассажирского транспорта общего пользования, расписании движения и прогнозе прибытия автобусов на остановки.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» рассказывала, почему кондиционер в квартире может обернуться штрафом. Юристы объяснили, с кем и в каких случаях нужно согласовывать установку сплит-системы.

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