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НовостиОбщество14 июня 2026 9:21

На что тратили деньги жители Тюменской области в январе-апреле 2026 года

Траты жителей Тюменской области на разные услуги растут, как грибы после дождя
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Траты жителей Тюменской области на разные услуги растут, как грибы после дождя

Траты жителей Тюменской области на разные услуги растут, как грибы после дождя

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С января по апрель 2026 года жители Тюменской области потратили на услуги почти 84,7 млрд рублей, что на 3,5% больше, чем за тот же период 2025 года. По информации Тюменьстата, оборот увеличивался с каждым месяцев. В январе он перевалил за 19 млрд рублей, в феврале – за 20 млрд рублей, а в марте и апреле превысил 22 млрд рублей. Таким образом, в среднем каждый житель региона заплатил за различные услуги почти 13 016 рублей.

Спрос на курьерскую доставку за год вырос в 4,2 раза (оборот 256 млн рублей), в два раза – на электронные услуги и сервисы в области информационно-коммуникационных технологий (488,8 млн рублей), на 25,8% – на услуги учреждений культуры (почти 1,9 млрд рублей), на услуги фитнес-центров и спортивных клубов – на 24,5% (691,8 млн рублей).

Больше всего жители Тюменской области тратили на коммуналку, платежи по которой за четыре месяца 2026 года составили почти 17,7 млрд рублей (рост за год составил на 3,5%). Кучу денег отдали и за авиа- и ж/д билеты (в общей сложности почти 13,3 млрд рублей), однако траты на них снизились на 11,5%.

Более 9,8 млрд рублей жители региона заплатили за медицинские услуги (прирост на 7%), более 7,9 млрд рублей за бытовые услуги (прирост на 14,9%), за телекоммуникационные – более 7,7 млрд рублей (прирост на 8%), за услуги турагентств и туроператоров – более 6,1 млрд рублей (прирост на 10,1%), пишет Вслух.ру.

Ранее «КП-Тюмень» сообщала о том, что тюменцы потратили на непродовольственные товары почти 90 млрд рублей.

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