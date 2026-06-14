На что тратили деньги жители Тюменской области в январе-апреле 2026 года

Траты жителей Тюменской области на разные услуги растут, как грибы после дождя Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С января по апрель 2026 года жители Тюменской области потратили на услуги почти 84,7 млрд рублей, что на 3,5% больше, чем за тот же период 2025 года. По информации Тюменьстата, оборот увеличивался с каждым месяцев. В январе он перевалил за 19 млрд рублей, в феврале – за 20 млрд рублей, а в марте и апреле превысил 22 млрд рублей. Таким образом, в среднем каждый житель региона заплатил за различные услуги почти 13 016 рублей.

Спрос на курьерскую доставку за год вырос в 4,2 раза (оборот 256 млн рублей), в два раза – на электронные услуги и сервисы в области информационно-коммуникационных технологий (488,8 млн рублей), на 25,8% – на услуги учреждений культуры (почти 1,9 млрд рублей), на услуги фитнес-центров и спортивных клубов – на 24,5% (691,8 млн рублей).

Больше всего жители Тюменской области тратили на коммуналку, платежи по которой за четыре месяца 2026 года составили почти 17,7 млрд рублей (рост за год составил на 3,5%). Кучу денег отдали и за авиа- и ж/д билеты (в общей сложности почти 13,3 млрд рублей), однако траты на них снизились на 11,5%.

Более 9,8 млрд рублей жители региона заплатили за медицинские услуги (прирост на 7%), более 7,9 млрд рублей за бытовые услуги (прирост на 14,9%), за телекоммуникационные – более 7,7 млрд рублей (прирост на 8%), за услуги турагентств и туроператоров – более 6,1 млрд рублей (прирост на 10,1%), пишет Вслух.ру.

Ранее «КП-Тюмень» сообщала о том, что тюменцы потратили на непродовольственные товары почти 90 млрд рублей.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK, MAX и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.