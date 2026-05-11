Тюменцы потратили на непродовольственные товары почти 90 млрд рублей

В Тюменской области растет оборот розничной торговли. За март 2026 года тюменцы потратили в магазинах рекордную сумму - потратили в магазинах 63 млрд 967,4 млн рублей. При это в январе на кассах было оставлено 56 млрд 475,6 млн рублей, в феврале еще меньше - 54 млрд 932,6 млн рублей, сообщает Тюменьстат.

Всего за первый квартал текущего года жители Тюменской области оставили на кассах 175 млрд 375,6 млн рублей. Траты в сравнении с прошлым годом выросли на 4,7% – это выше общероссийских - 3,6%.

Большая часть трат тюменцев уходит на непродовольственные товары 89 млрд 994,5 млн рублей. На продукты, напитки и табачные изделия ушло еще 85 млрд 381,1 млн рублей

В целом по России оборот розничной торговли в первом квартале составил 15 трлн 347,8 млрд рублей, пишет «Вслух.ру».