Пожары в Тюмени: что нельзя делать, если у вас загорелась квартира

Эксперт Кузьмин: заливать водой электроприборы и масло при пожаре ни в коем случае нельзя Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

При попытке самостоятельно справиться с огнем люди часто совершают критические ошибки, которые только ускоряют распространение пламени. Одной из самых частых является инстинктивное использование воды.

— Нельзя заливать водой включенные в сеть горящие электроприборы или масло», — напоминает Роман Кузьмин.

Кроме того, нельзя открывать окна и двери — приток кислорода лишь усилит горение. Эксперт рекомендует не тратить время на борьбу с уже развившимся пожаром и не игнорировать токсичный дым, а немедленно вызывать профессиональную помощь.

Ранее «КП-Тюмень» сообщала о том, что родители несут прямую ответственность за то, чтобы их дети знали, как правильно действовать в случае пожара. Об этом напомнил заместитель начальника отдела организации службы подготовки противопожарной службы Тюменской области Геннадий Грибич, который дал исчерпывающие рекомендации по детской безопасности. По словам специалиста, с ребёнком необходимо заранее проговорить план эвакуации. Главное правило — не поддаваться панике и не пытаться спрятаться.