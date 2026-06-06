Не прятаться, а бежать: тюменский пожарный дал инструкцию по спасению для детей. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

Родители несут прямую ответственность за то, чтобы их дети знали, как правильно действовать в случае пожара. Об этом напомнил заместитель начальника отдела организации службы подготовки противопожарной службы Тюменской области Геннадий Грибич, который дал исчерпывающие рекомендации по детской безопасности.

По словам специалиста, с ребёнком необходимо заранее проговорить план эвакуации. Главное правило — не поддаваться панике и не пытаться спрятаться.

«Заранее проговорить, как правильно эвакуироваться из квартиры. Ни в коем случае нельзя прятаться под диваном, в шкафу, в других местах», — подчеркнул Геннадий Грибич.

Если возгорание произошло в многоквартирном доме, алгоритм действий прост: необходимо немедленно покинуть квартиру, спуститься по лестнице, минуя лифт, так как он может отключиться. Оказавшись на улице, следует позвонить в службу спасения по номерам 101 или 112. Эксперт также напомнил о недопустимости оставления малолетних детей дома одних без присмотра.

Особое внимание специалист уделил опасным предметам и современным гаджетам. В первую очередь, вне зоны доступа детей должны находиться спички и зажигалки.

«Самые опасные предметы... — это спички и зажигалки. Есть фраза „Спички детям не игрушки“, она заезженная, но очень актуальная», — поделился эксперт.

Не менее серьёзную угрозу представляет любое электрооборудование. Дети должны знать правила его использования. Нельзя использовать зарядные устройства с надломленными проводами.

Наибольшую же опасность, по мнению Геннадия Грибича, представляют пауэрбанки. Бывают случаи, когда эти устройства воспламеняются из-за небрежного обращения: юные пользователи могут их ронять или бить, что приводит к повреждению батареи.

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