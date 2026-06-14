Комары в Тюмени: как они выбирают жертв и почему кусают именно нас, а не животных

Энтомолог Плотников заявил, что одна самка комара может укусить человека до 30 раз Фото: Валентин ДРУЖИНИН. Перейти в Фотобанк КП

Комары в Тюмени в 2026 году досаждают нам как никогда. Дело в том, что глобальное потепление и урбанизация заставляют самок-комаров все чаще делать выбор в пользу человека, а не животных, заявил энтомолог Василий Плотников. По его словам, насекомые выбирают цель за десятки метров, благодаря сложному химическому анализу. Пискуны ориентируются на облако углекислого газа, которое мы выдыхаем, а потом переходят к «дегустации» на расстоянии. Так что гипотеза о том, что комары кусают людей с определенным цветом кожи или волос – всего лишь вымысел, опровергнутый наукой.

– Комар «прислушивается» к химическому «портрету» добычи: поту, влажности и даже температуре тела. Только после этого самка уже делает выбор: кусать или не кусать, – говорит Плотников.

Однако ротовой аппарат самцов-комаров не способен проколоть кожу человека или теплокровных животных из-за особенностей анатомии. Кровью питаются только самки, причем одна из них может укусить человека до 30 раз в сутки.

Напомним, летом 2026 года тюменцы жалуются на тучи насекомых и отчаянно ищут способы отвоевать своё пространство. Чем опасны укусы и какие репелленты подойдут даже малышам, рассказала «Комсомольской правде — Тюмень» врач-педиатр поликлиники № 13 Ляля Мухамедьзянова.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK, MAX и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.