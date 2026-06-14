Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 июня 2026 7:08

Комары в Тюмени: как они выбирают жертв и почему кусают именно нас, а не животных

Энтомолог Плотников заявил, что одна самка комара может укусить человека до 30 раз
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Энтомолог Плотников заявил, что одна самка комара может укусить человека до 30 раз

Энтомолог Плотников заявил, что одна самка комара может укусить человека до 30 раз

Фото: Валентин ДРУЖИНИН. Перейти в Фотобанк КП

Комары в Тюмени в 2026 году досаждают нам как никогда. Дело в том, что глобальное потепление и урбанизация заставляют самок-комаров все чаще делать выбор в пользу человека, а не животных, заявил энтомолог Василий Плотников. По его словам, насекомые выбирают цель за десятки метров, благодаря сложному химическому анализу. Пискуны ориентируются на облако углекислого газа, которое мы выдыхаем, а потом переходят к «дегустации» на расстоянии. Так что гипотеза о том, что комары кусают людей с определенным цветом кожи или волос – всего лишь вымысел, опровергнутый наукой.

– Комар «прислушивается» к химическому «портрету» добычи: поту, влажности и даже температуре тела. Только после этого самка уже делает выбор: кусать или не кусать, – говорит Плотников.

Однако ротовой аппарат самцов-комаров не способен проколоть кожу человека или теплокровных животных из-за особенностей анатомии. Кровью питаются только самки, причем одна из них может укусить человека до 30 раз в сутки.

Напомним, летом 2026 года тюменцы жалуются на тучи насекомых и отчаянно ищут способы отвоевать своё пространство. Чем опасны укусы и какие репелленты подойдут даже малышам, рассказала «Комсомольской правде — Тюмень» врач-педиатр поликлиники № 13 Ляля Мухамедьзянова.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK, MAX и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.