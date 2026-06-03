Педиатр Мухамедьзянова раскрыла, какие укусы насекомых опаснее всего для детей Фото: Альберт ДЗЕНЬ. Перейти в Фотобанк КП

Этим летом назойливые комары и мошки досаждают тюменцам как никогда раньше. Горожане жалуются на тучи насекомых и отчаянно ищут способы отвоевать своё пространство. Чем опасны укусы и какие репелленты подойдут даже малышам, рассказала «Комсомольской правде — Тюмень» врач-педиатр поликлиники № 13 Ляля Мухамедьзянова.

Тёплая и влажная весна создала идеальные условия для размножения кровососущих. В поликлинику всё чаще обращаются родители: их дети буквально подвергаются атакам комаров и мошек во время прогулок. Педиатр подчёркивает: главное — не паниковать, а действовать грамотно. По ее словам, тут, как и с болезнями, лучше предупредить, чем лечить последствия. Вот базовые правила, которые работают даже в такой сложный сезон, как 2026 год.

Начать стоит с простых физических барьеров Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Начать стоит с простых физических барьеров. Москитные сетки на окнах, дверях, в колясках и над кроватками — обязательный атрибут сезона. На улице ребёнка лучше одевать в светлую одежду с длинными рукавами и штанинами: светлые тона меньше привлекают насекомых, а закрытые участки кожи снижают риск укусов.

Безопасные репеленты

Следующий шаг — репелленты. Для обработки одежды, палаток или москитных сеток подойдут средства с перметрином. Если речь идёт о коже малышей старше двух месяцев, врач разрешает использовать репелленты с ДЭТА (10 %) или пикаридином — но с важными оговорками.

– Внимательно читайте инструкцию, — предупреждает Ляля Мухамедьзянова. — Никогда не распыляйте средство вблизи лица ребёнка. Я лично видела случаи химических ожогов роговицы и отравлений, когда родители случайно попадали репеллентом в рот или глаза малыша. Это очень опасно.

Как помочь ребенку при укусе

Но что делать, если укус всё таки случился? Задача родителей — снять зуд и не дать ребёнку расчесать место укуса. Педиатр советует всегда держать в аптечке проверенные средства.

– Для самых маленьких подойдет Каламин или его аналог болтушка Циндол. Это просто взвесь белого порошка в воде, никаких лишних химикатов. Наносите сразу после укуса, и зуд быстро утихает. Они разрешены с первых дней жизни. Если их нет под рукой, подойдет гель Фенистил. Антигистаминные препараты внутрь я назначаю только при очень сильном зуде, когда ребенок из-за этого не может спать. Но ни в коем случае не давайте их без консультации с врачом — только по рекомендации педиатра, – обратила внимание Ляля Мухамедьзянова.

Стригите ногти малышу

Особое внимание — расчёсам. Если малыш всё же расчесал место укуса и появилось мокнутие, продолжайте обрабатывать кожу Каламином или Циндолом. Перед каждым новым нанесением обязательно смывайте белую корочку водой и внимательно осматривайте ранку.

– Если вы заметили гной или сильное покраснение, — это уже не просто укус, а бактериальная инфекция, — предупреждает врач.

Два простых, но действенных совета помогут снизить риск осложнений: чаще мойте ребёнку руки с мылом, коротко стригите ногти и купайте малыша 1–2 раза в день. Так вы резко сократите вероятность занести инфекцию в расчёсанные места.

Для обработки одежды, палаток или москитных сеток подойдут средства с перметрином Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пора бить тревогу

Врач перечислила чёткие признаки, что домашнее лечение не поможет и нужно срочно обратиться к врачу. В ближайшие сутки стоит записаться на приём, если на месте укуса появились золотистые корочки по краю мокнущей кожи, сильный отёк и покраснение вокруг расчёса, кожа стала горячей на ощупь, ребёнок жалуется на боль при прикосновении или образовалась белая головка гноя.

А вот ситуации, когда нужно немедленно вызывать скорую (103 или 112), связаны с угрожающими жизни состояниями — анафилаксией и отёком Квинке. Хотя чаще они возникают после укусов пчёл, ос или шершней, риск есть всегда. Немедленно звоните в экстренную службу, если после укуса у ребёнка:

- начался сильный зуд по всему телу, появилась крапивница или отёк лица, губ, век;

- возникли проблемы с дыханием — охриплость, одышка, свистящее дыхание, ощущение сдавливания в горле;

- появились признаки общего ухудшения состояния: резкая слабость, головокружение, потемнение в глазах, частый пульс.

Нашествие комаров в Тюмени

Врачи призывают родителей сохранять спокойствие, соблюдать меры профилактики и вовремя обращаться за медицинской помощью. При любых сомнительных симптомах лучше лишний раз проконсультироваться с лечащим врачом — так вы обезопасите ребёнка и избежите осложнений.

Напомним, учёные еще в начале весны прогнозировали всплеск численности комаров в Тюменской области в 2026 году. И всему виной необычайно снежная зима. Толстый слой снега «сыграл на руку» кровососущим насекомым: он надёжно защитил их личинки от зимних морозов.

Кстати, обработка территорий от клещей может помочь избавиться и от комаров. Об этом в материале «Комсомольской правды – Тюмень» рассказал Алексей Кучеров, председатель межрегионального отделения «Союза садоводов России».

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