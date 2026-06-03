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3 июня 2026 9:22

Тучи комаров над Тюменью: врач назвала 5 поводов для тревогивидео

Педиатр Мухамедьзянова раскрыла, какие укусы насекомых опаснее всего для детей
Анна Горлач
Педиатр Мухамедьзянова раскрыла, какие укусы насекомых опаснее всего для детей

Педиатр Мухамедьзянова раскрыла, какие укусы насекомых опаснее всего для детей

Фото: Альберт ДЗЕНЬ. Перейти в Фотобанк КП

Этим летом назойливые комары и мошки досаждают тюменцам как никогда раньше. Горожане жалуются на тучи насекомых и отчаянно ищут способы отвоевать своё пространство. Чем опасны укусы и какие репелленты подойдут даже малышам, рассказала «Комсомольской правде — Тюмень» врач-педиатр поликлиники № 13 Ляля Мухамедьзянова.

Тёплая и влажная весна создала идеальные условия для размножения кровососущих. В поликлинику всё чаще обращаются родители: их дети буквально подвергаются атакам комаров и мошек во время прогулок. Педиатр подчёркивает: главное — не паниковать, а действовать грамотно. По ее словам, тут, как и с болезнями, лучше предупредить, чем лечить последствия. Вот базовые правила, которые работают даже в такой сложный сезон, как 2026 год.

Начать стоит с простых физических барьеров

Начать стоит с простых физических барьеров

Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Начать стоит с простых физических барьеров. Москитные сетки на окнах, дверях, в колясках и над кроватками — обязательный атрибут сезона. На улице ребёнка лучше одевать в светлую одежду с длинными рукавами и штанинами: светлые тона меньше привлекают насекомых, а закрытые участки кожи снижают риск укусов.

Безопасные репеленты

Следующий шаг — репелленты. Для обработки одежды, палаток или москитных сеток подойдут средства с перметрином. Если речь идёт о коже малышей старше двух месяцев, врач разрешает использовать репелленты с ДЭТА (10 %) или пикаридином — но с важными оговорками.

– Внимательно читайте инструкцию, — предупреждает Ляля Мухамедьзянова. — Никогда не распыляйте средство вблизи лица ребёнка. Я лично видела случаи химических ожогов роговицы и отравлений, когда родители случайно попадали репеллентом в рот или глаза малыша. Это очень опасно.

Как помочь ребенку при укусе

Но что делать, если укус всё таки случился? Задача родителей — снять зуд и не дать ребёнку расчесать место укуса. Педиатр советует всегда держать в аптечке проверенные средства.

– Для самых маленьких подойдет Каламин или его аналог болтушка Циндол. Это просто взвесь белого порошка в воде, никаких лишних химикатов. Наносите сразу после укуса, и зуд быстро утихает. Они разрешены с первых дней жизни. Если их нет под рукой, подойдет гель Фенистил. Антигистаминные препараты внутрь я назначаю только при очень сильном зуде, когда ребенок из-за этого не может спать. Но ни в коем случае не давайте их без консультации с врачом — только по рекомендации педиатра, – обратила внимание Ляля Мухамедьзянова.

Стригите ногти малышу

Особое внимание — расчёсам. Если малыш всё же расчесал место укуса и появилось мокнутие, продолжайте обрабатывать кожу Каламином или Циндолом. Перед каждым новым нанесением обязательно смывайте белую корочку водой и внимательно осматривайте ранку.

– Если вы заметили гной или сильное покраснение, — это уже не просто укус, а бактериальная инфекция, — предупреждает врач.

Два простых, но действенных совета помогут снизить риск осложнений: чаще мойте ребёнку руки с мылом, коротко стригите ногти и купайте малыша 1–2 раза в день. Так вы резко сократите вероятность занести инфекцию в расчёсанные места.

Для обработки одежды, палаток или москитных сеток подойдут средства с перметрином

Для обработки одежды, палаток или москитных сеток подойдут средства с перметрином

Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пора бить тревогу

Врач перечислила чёткие признаки, что домашнее лечение не поможет и нужно срочно обратиться к врачу. В ближайшие сутки стоит записаться на приём, если на месте укуса появились золотистые корочки по краю мокнущей кожи, сильный отёк и покраснение вокруг расчёса, кожа стала горячей на ощупь, ребёнок жалуется на боль при прикосновении или образовалась белая головка гноя.

А вот ситуации, когда нужно немедленно вызывать скорую (103 или 112), связаны с угрожающими жизни состояниями — анафилаксией и отёком Квинке. Хотя чаще они возникают после укусов пчёл, ос или шершней, риск есть всегда. Немедленно звоните в экстренную службу, если после укуса у ребёнка:

- начался сильный зуд по всему телу, появилась крапивница или отёк лица, губ, век;

- возникли проблемы с дыханием — охриплость, одышка, свистящее дыхание, ощущение сдавливания в горле;

- появились признаки общего ухудшения состояния: резкая слабость, головокружение, потемнение в глазах, частый пульс.

Нашествие комаров в Тюмени

Врачи призывают родителей сохранять спокойствие, соблюдать меры профилактики и вовремя обращаться за медицинской помощью. При любых сомнительных симптомах лучше лишний раз проконсультироваться с лечащим врачом — так вы обезопасите ребёнка и избежите осложнений.

Напомним, учёные еще в начале весны прогнозировали всплеск численности комаров в Тюменской области в 2026 году. И всему виной необычайно снежная зима. Толстый слой снега «сыграл на руку» кровососущим насекомым: он надёжно защитил их личинки от зимних морозов.

Кстати, обработка территорий от клещей может помочь избавиться и от комаров. Об этом в материале «Комсомольской правды – Тюмень» рассказал Алексей Кучеров, председатель межрегионального отделения «Союза садоводов России».

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