Мошенники в Тюмени ведут кибератаки через вредоносные QR-коды

Мошенники в Тюмени придумали новую схему кибератак через вредоносные QR-коды Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники в Тюмени вновь не дремлют: они придумали новую схему кибератак – через вредоносные QR-коды, которые замаскированы под обычные текстовые символы. Как рассказала начальник отдела повышения осведомленности блока информационной безопасности «Ростелекома» Марина Копрусова, такие коды распространяются через фишинговые письма и сообщения в мессенджерах.

Злоумышленники маскируют их под предложения услуг, призывы обновить пароль или данные в личном кабинете. Когда вы сканируете код, вы переходите на мошеннический сайт, где у вас могут похитить личные и платежные данные.

Что в таком случае делать? Во-первых, не сканировать QR-коды из непроверенных источников, а во-вторых, уточнять информацию через официальные каналы компаний, пишет «Тюменская линия».

Ранее «КП-Тюмень» сообщала о том, что полицейские фиксируют новые схемы обмана жителей Тюменской области. Теперь появилась новая схема - «Вас взломали, ставьте самозапрет!». Мошенники в Тюмени под видом защиты от взлома заставляют жертв включать самозапрет на кредиты и добровольно отдавать свои деньги.

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