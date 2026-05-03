Мошенники разводят тюменцев на деньги под предлогом самозапрета на кредиты

Не надо перезванивать на указанные мошенниками номера телефонов Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Новые схемы обмана жителей Тюменской области фиксируют полицейские. Теперь появилась новая схема - «Вас взломали, ставьте самозапрет!». Аферисты

под видом защиты от взлома заставляют жертв включать самозапрет на кредиты и добровольно отдавать свои деньги.

Новая уловка такова: сперва человеку приходит СМС о взломе аккаунта на «Госуслугах» с номером «техподдержки». Перезванивать на который не надо! При звонке любопытному тюменцу злоумышленники подтвердят взлом и переводут на «сотрудника Центробанка». Последний заявит, что от имени жертвы уже заявки на многомиллионные кредиты. Затем они убеждают поставит самозапрет, а все деньги отдать им на «безопасный счет». В итоге жертва оформляет кредиты, а деньги отдает мошенникам.

Кстати, с наступлением тепла аферисты стали использовать уже знакомую дачную схему: они рассылают фейковые штрафы за сорняки, мусор или нарушение пожарной безопасности на участках. С требованием е по ссылке для оплаты.

Есть еще одна схема развода граждан – гарантированный возврат прав. Но тут уж люди понимают, что идут на преступление, ведь гарантированного возврата водительских прав за грубое нарушение ПДД, до истечения срока лишения управления и новой сдачи экзамена в ГАИ, по закону нет.

«Тюменская область сегодня» напоминает, как защитить себя

- Прерывайте разговоры с незнакомцами, сами перезванивайте в банк по официальным номерам.

- Самозапрет на кредиты включайте только самостоятельно в личном кабинете на «Госуслугах», а не по указке посторонних.

- Штрафы проверяйте только в официальном аккаунте на портале «Госуслуг», а не по ссылкам из сообщений.