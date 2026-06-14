Массаж в Тюмени: зачем нужно массировать стопы и почему это так важно

Специалист Кузнецова объяснила, почему так важно массировать стопы Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Массаж стоп – настоящая терапия для всего организма. Об этом заявила специалист по работе с лицом и телом, тренер преподаватель по массажным техникам Евгения Кузнецова. По ее словам, стопы – это фундамент нашего тела, его «пульт управления» и «зеркало здоровья». Если брать в расчет анатомию тела, то в каждой стопе – 26 костей, то есть в сумме 52 на обе стопы, что составляет 25% от всего скелета человека. В них же находятся 33 сустава и более 100 мышц, сухожилий и связок.

Через стопы проходят пять основных линий, которые влияют на общее состояние тела: поверхностная задняя и фронтальная линии, латеральная (боковая) линия и спиральная линия, которая создает своеобразную «петлю» под стопой. Гибкая и мягкая стопа говорит о здоровом позвоночнике и легкой походке без болей.

Восточная медицина говорит о том, что через ступни проходят шесть ключевых энергетических каналов – почек, печени, селезёнки, желудка, жёлчного и мочевого пузыря. Воздействие на них помогает нормализовать поток энергии, к тому же на ступне расположено более 70 тысяч нервных окончаний и множество биологически активных точек, в т.ч. юн-цюань (точка почек), именуемая «источником жизненной силы», и тай-чун (точка печени), которая нормализует давление, снижает стресс и облегчает головные боли.

Таким образом, регулярный массаж в Тюмени (стоп, имеется в виду) снимет отечность, улучшит лимфоток, укрепит иммунитет за счет воздействия на рефлекторные зоны, нормализует сон, успокоит нервную систему, возвратит стопе природную пластичность, защищая суставы от износа, пишет «Мегатюмень».

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