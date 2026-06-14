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НовостиЗдоровье14 июня 2026 5:11

Массаж в Тюмени: зачем нужно массировать стопы и почему это так важно

Специалист Кузнецова объяснила, почему так важно массировать стопы
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Специалист Кузнецова объяснила, почему так важно массировать стопы

Специалист Кузнецова объяснила, почему так важно массировать стопы

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Массаж стоп – настоящая терапия для всего организма. Об этом заявила специалист по работе с лицом и телом, тренер преподаватель по массажным техникам Евгения Кузнецова. По ее словам, стопы – это фундамент нашего тела, его «пульт управления» и «зеркало здоровья». Если брать в расчет анатомию тела, то в каждой стопе – 26 костей, то есть в сумме 52 на обе стопы, что составляет 25% от всего скелета человека. В них же находятся 33 сустава и более 100 мышц, сухожилий и связок.

Через стопы проходят пять основных линий, которые влияют на общее состояние тела: поверхностная задняя и фронтальная линии, латеральная (боковая) линия и спиральная линия, которая создает своеобразную «петлю» под стопой. Гибкая и мягкая стопа говорит о здоровом позвоночнике и легкой походке без болей.

Восточная медицина говорит о том, что через ступни проходят шесть ключевых энергетических каналов – почек, печени, селезёнки, желудка, жёлчного и мочевого пузыря. Воздействие на них помогает нормализовать поток энергии, к тому же на ступне расположено более 70 тысяч нервных окончаний и множество биологически активных точек, в т.ч. юн-цюань (точка почек), именуемая «источником жизненной силы», и тай-чун (точка печени), которая нормализует давление, снижает стресс и облегчает головные боли.

Таким образом, регулярный массаж в Тюмени (стоп, имеется в виду) снимет отечность, улучшит лимфоток, укрепит иммунитет за счет воздействия на рефлекторные зоны, нормализует сон, успокоит нервную систему, возвратит стопе природную пластичность, защищая суставы от износа, пишет «Мегатюмень».

Ранее «КП-Тюмень» рассказывала о том, как незрячий массажист Андрей Лопаткин исцеляет людей, даже будучи слепым.

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