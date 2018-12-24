В волшебных руках незрячего массажиста

Зайдя в небольшой кабинет, погружаешься в атмосферу тишины и спокойствия: посередине стоит кушетка, рядом – стул, небольшой столик и раковина. Вот уже десять лет всем этим хозяйством «заправляет» известный в городе массажист, профессионал высочайшего класса, «добрый доктор Айболит» Андрей Лопаткин. Болит спина? Заклинило поясницу? Ощущение боли в шее? Нет таких проблем, с которыми бы Андрей Егорович не справился. И даже травма, полученная много лет назад, не мешает ему лечить и исцелять людей, которые пришли к нему за помощью.

НЕВИДИМЫЙ МИР

Будучи в Афганистане, он получил сразу два ранения. Первое – когда он вместе с товарищами разминировал вертолётную площадку, второе – под Кандагаром, когда выходили из «зелёнки», которая являлась оплотом моджахедов. Андрей стал подниматься на глинобитный забор (дувал) - и тут взрыв… После этого цветной мир 19-летнего молодого человека стал чёрным.

- Зрение я потерял в 1984 году, на зачистке были, - вспоминает Андрей Егорович. – Поднимался по этой стене и вдруг взрыв на уровне груди. Как итог – лицевое ранение. Потом госпиталь, Москва, реабилитация в Бийске, где буквально заново учился ходить и себя обслуживать. А перед этим получил ранение было в руку, но, благо, никаких последствий не было. Нас никто не спрашивал, хотим ли мы воевать, не хотим… Призвали и всё, до последнего не знали, куда идём и зачем. Вообще меня призывали в десантуру в Германию, да только пришёл, как оказалось, в другое место.

Боевые заслуги Андрея Лопаткина до сих пор помнят в Тюмени. Пять лет назад, на торжественном приёме в честь Дня города, ведущий праздничной церемонии неожиданно назвал имя бывшего сапёра, который «не склонился под ударом судьбы».

– Верить в себя, стремиться к победе над обстоятельствами, несмотря на боль и тяжесть испытания, – это тоже подвиг! Прошло уже более 20 лет после тех страшных событий, в котором он потерял зрение, но Андрей Егорович по-прежнему обладает стойкостью духа. Именно в этом заключается Тюменский характер. Сегодня он работает массажистом и является ведущим специалистом медицинского центра «Остео». Замечательный муж и отец, который воспитал двоих прекрасных детей, полон сил, энергии и оптимизма. Он один из тысяч людей, попавших в тяжелейшую жизненную ситуацию, которой не сдался, преодолел себя! – говорил тогда ведущий.

Андрей Лопаткин. Фото: Остео

Действительно, боевое прошлое закалило Андрея Лопаткина, и даже потеря зрения не смогла его сломить. Он решил не сидеть дома и жаловаться на судьбу-злодейку, а отправился получать образование. Сначала обратился в Общество слепых, а оттуда уехал в Кисловодское училище для слепых (ныне – колледж), где и получил медицинское образование. Говорит, другой перспективы не было.

Своих первых пациентов Лопаткин не помнит, зато вспоминает годы учёбы. Сначала три года теории, и только потом уже практика.

- Просто так к пациентам тебя никто не подпустит. Закончил обучение – идёшь на практику, к пациентам, которые приходят прямо в образовательное учреждение. В основном, местные бабульки. Под руководством учителей всю практику и проходишь, - отмечает Андрей Лопаткин.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

В феврале следующего года исполнится 25 лет, как Андрей Лопаткин работает массажистом, 10 из которых – в частном центре «Остео». Построил центр друг и товарищ Андрея Лопаткина, доктор остеопатии, врач мануальной терапии Евгений Леонидович Мерзляков. Начинали коллеги в реабилитационном центре «Возрождение», а затем продолжили и в «Остео». Также Лопаткин успел поработать в Тюменском военном госпитале для ветеранов и в городской поликлинике №9. Говорит, тогда потребность в массажистах была велика, поэтому его кандидатуру «хватали» с руками и ногами.

Евгений Мерзляков. Фото: Остео

- Главное качество массажиста – знать своё дело. Как, в общем-то, и в любой другой работе, - признаётся Андрей Лопаткин. – Нужно не просто «мять», а понимать, откуда у заболевания «ноги растут». Сейчас, например, в остеопатии появилась новая методика, мягкотканная техника, чему не учат в образовательных учреждениях.

По его словам, совершенно новый подход к лечению пошёл с медицинских учреждений Санкт-Петербурга. Питерские коллеги обучили ей Евгения Мерзлякова, а он уже внедрил технологию в Тюмени. В стандартных клиниках за основу берутся отдельные части тела – руки, шея, спина, тогда как по новой методике в едином контексте рассматривается сразу всё тело.

- Может болеть пятка, а проблемы – уха, например. И наоборот, - рассказывает Андрей Лопаткин. – Организм нельзя разделить, он един. Лет 10 назад эта технология была новинкой и прорывом в более чем 200-летней истории остеопатии, но сегодня про неё знает весь город, и она активно применяется в различных тюменских клиниках, в том числе и в нашей. Я сам передаю остеопатам основы этой техники, а те потом её более глубоко изучают.

«ГЛАВНЫЙ РУЛЕВОЙ»

Наш разговор прерывает стук в дверь. Это Марина, жена Андрея Егоровича. Здоровается и сразу просит, чтобы интервью не задерживалось – им ехать нужно. Супруга – главный человек в жизни Лопаткина. Именно эта женщина когда-то не дала опустить руки любимому и заботится о нём до сих пор. Возит на работу и с работы, а сама занимается домашним хозяйством.

Старший сын Андрея Егоровича, Иван, работает в Тюменском индустриальном университете программистом. Дочь Даша пошла по стопам отца – девушка закончила Тюменский государственный медицинский университет по специальности «педиатр», а сейчас учится в Санкт-Петербурге на остеопата и невролога.

Центр Остео. Фото: Остео

ПАЦИЕНТАМ НЕВДОМЁК

Андрей Лопаткин признаётся, что многие пациенты, которые приходят к нему на приём, даже не догадываются о том, что он незрячий. В кабинете он ориентируется без проблем, работу свою знает – что ещё нужно? Да даже если и узнают, относятся адекватно и только восхищаются мужеством этого человека.

- Если я всё делаю, как надо, без проблем, всё объясняю, рассказываю – какая разница, видит человек или нет? – улыбается массажист.

Более того, люди оставляют немало благодарностей в адрес слепого остеопата. Да и на государственном уровне Андрей Лопаткин – человек небезызвестный. В его «копилке» такие награды, как Орден Красной Звезды (боевой орден), медаль «За боевые заслуги», Орден «За веру и верность», масса благодарственных писем от афганского и не только народов, юбилейные награды и Благодарственное письмо от администрации города.

Однако вернуть зрение массажисту сегодня – задача невозможная. По словам Лопаткина, современная медицина развивается по стандартным канонам и пока даже современные технологии не позволяют ему снова увидеть мир.

СТАНДАРТОВ НЕТ

На приём к массажисту чаще всего приходят по направлению и с болями в спине. Врач-невролог отправляет к остеопату, остеопат – к массажисту. Как признаётся сам Андрей Егорович, сегодня к нему приходят меньше людей, которые «сорвали спину», зато больше тех, у кого проблемы начинаются из-за стресса.

- Поменялся народ – поменялись и болезни. У нас же кто сейчас работает? Одни менеджеры. На работе – проблемы, нервотрёпка, забот выше крыши, вот и получаем. Курс массажа рассчитывается в зависимости от заболевания. Кому-то надо два раза провести сеанс, кому-то – пять, стандартов нет. Если человеку хватило пару раз, зачем ему делать 10? Мышца разжалась, доктор поправил – всё. Организму надо помочь, остальное он лечит сам, - отмечает Андрей Егорович.

Массаж делают профессионалы. Фото: Остео

ЧТО ГОВОРЯТ ЛЮДИ?

Заслуженное доверие тюменцев Андрей Лопаткин получил не только благодаря своим волшебным рукам, но и заботой к ближнему. Если забить в интернет-поисковике его имя, выйдет немало положительных отзывов и о нём, и о его работе.

- Андрей Егорович - замечательный специалист. Хожу к нему уже 4 года, отзывы самые лестные. Руки у него просто золотые, за пару сеансов забываешь о боли надолго. Чуткий, внимательный, и правда знает наши тела лучше нас самих. А главное - без таблеток. Спасибо ему за его добросовестный труд.

- Лучший мануал, знает ваше тело лучше вас самих. Очень добрый и вежливый. Не сразу заметил, что он лишен зрения. Оказывается, афганец, бывший сапер (оттуда и травма). Раз-два за год хожу к нему, после старых травм иногда заклинивает спину. Всегда поможет!

- Профессионал высочайшего класса! Я очень ему благодарна за результаты его лечения. Самое главное, что, кроме профессионализма, он очень добрый, внимательный, корректный, работает на совесть, по-настоящему, с пользой для пациента. Спасибо за вашу работу, за ваши золотые руки. Здоровья Вам и долгих лет работы! – благодарят его пациенты.

В преддверие Нового года незрячий массажист центра «Остео» пожелал читателям «Комсомольской правды – Тюмень» следить за собой, не затягивать с походами к врачу и не надеяться на русский «авось».

- Мы сами себе делаем осложнения, потому как надеемся на «авось пройдёт». Таблетку выпил, боль прошла – хорошо. Однако если приходится пить несколько раз, это уже входит в хронику, надо идти к врачу. Не забывайте и о профилактике. Раз в полгода – год нужно прийти к массажисту и «поправить» ту же спину, тогда проблем грыжевых будет гораздо меньше. Не болейте!

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Андрей Егорович Лопаткин, массажист Центра остеопатической помощи «Остео»

1989 г. – Окончил Кисловодское медицинское училище № 2, диплом по специальности «Массажист»;

2010 г. – Кисловодский медицинский колледж, удостоверение о повышении квалификации по теме «Остеопатическая техника коррекции позвоночника, таза, внутренних органов»;

2011 г. – Тюменский медицинский колледж, сертификат по специальности «Медицинский массаж».