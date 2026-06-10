Ремонтный плен: как три дня без улицы Бушуева изменят трафик Тюмени

Фото: администрация Тюмени.

В Тюмени с 12 по 14 июня будет полностью прекращено движение транспорта на участке улицы Андрея Бушуева. Ограничение вводится в связи с проведением работ по капитальному ремонту автомобильной дороги.

Движение будет закрыто на участке от улицы Уездной до улицы Закалужской. Власти просят водителей заранее планировать свои маршруты, с особым вниманием следить за дорожными знаками и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

В качестве альтернативных путей объезда рекомендуются улицы Закалужская и Уездная.

Ранее мы рассказывали о том, что в Тюмени с 22 июня по 3 августа полностью прекратят движение транспорта на участке улицы Тимирязева. Ограничение введут из-за реконструкции участка трубопровода тепловой сети.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.