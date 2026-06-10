Лето в пробках: в Тюмени из-за ремонта теплосети перекроют улицу Тимирязева

В Тюмени на два месяца перекроют движение на участке улицы Тимирязева. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюмени с 22 июня по 3 августа будет полностью прекращено движение транспорта на участке улицы Тимирязева. Ограничение вводится в связи с реконструкцией участка трубопровода тепловой сети.

Закрытым для проезда станет отрезок от дома № 10/4 по улице Тимирязева до улицы Ленинградской. В связи с этим департамент дорожной инфраструктуры и транспорта рекомендует водителям заранее планировать свои маршруты и использовать альтернативные пути объезда.

Объехать ремонтируемый участок можно будет по Червишевскому тракту, а также по улицам Пархоменко, Ленинградской и Молодогвардейцев.

Горожан призывают быть внимательными, следовать указаниям временных дорожных знаков и строго соблюдать правила дорожного движения.

Стоит отметить, что это не единственное ограничение в городе на следующей неделе: с 20 по 26 июня также будет закрыто движение по улице Воровского.

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