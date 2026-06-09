Бизнес-сообщество помогает бойцам СВО

Источник фото: tyumen.er.ru

Тюменский предприниматель, изготавливающий тактическое снаряжение, обратился к председателю комитета по социальной политике Тюменской областной думы, руководителю регионального исполкома «Единой России» Ольге Швецовой на прием.

Павел Брякин рассказал: «Мы - «ПрофВС» -шьем тактическое снаряжение, изготавливаем противоосколочную защиту, носилки-волокуши, иммобилизационные шины. Это все то, что необходимо нашим бойцам. Благодаря нашим заказчикам, с учетом их пожеланий, наши изделия постоянно совершенствуются».

На СВО подавляющее большинство ранений — осколочные, поэтому жизненно важно защитится от осколков. Для укрытия людей, техники и снаряжения используется противоосколочное одеяло, его более компактная версия — противоосколочный панцирь, он позволяет выполнять боевые задачи и одновременно быть укрытым от поражения осколками. Изготавливается такая же защита на бронежилет.

Востребована и противоосколочная защита транспорта, так, по заданию заказчика такую защиту получил автомобиль УАЗ "Буханка", который используется для эвакуации раненых. От ребят с передовой уже пришло сообщение и видео — защита установлена, машина выполняет боевые задачи.

«Бизнес-сообщество с самого начала СВО не остается в стороне. Важно, чтобы их разработки, а зачастую они новаторские, доходили до наших ребят. Даже простые приспособления в виде защиты от осколков, спасают жизни бойцам», - отметила Ольга Швецова.

Она добавила, что тюменский Штаб общественной поддержки «Единой России» остается местом, куда приходят и те, кто хочет и может помогать, и те, кто нуждается в помощи.

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