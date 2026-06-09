«Это не ее кровь»: в Тюмени женщина на глазах у детей жестоко избила кошку

В Тюмени женщина на глазах у детей избила и протащила кошку по асфальту. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

В Тюмени вечером 8 июня произошел шокирующее ЧП на улице Газовиков. Местная жительница, ставшая свидетелем издевательства над животным, рассказала, как хозяйка сначала тащила домашнюю кошку по асфальту через весь двор, а затем швыряла её об землю.

Всё это происходило на глазах у играющих во дворе маленьких детей. Именно они первыми вступились за питомца, у которого из ран на лапах уже текла кровь. На крики детей «Зачем вы кошку мучаете?» женщина отвечала матом и цинично заявляла: «Это не её кровь». Страшные кадры опубликовали неравнодушные пользователи в социальных сетях. В целях безопасности редакция «КП-Тюмень» не может показать их в полноценном формате.

Прибывшие по вызову взрослых полицейские задержали агрессивную женщину и доставили в отдел для выяснения обстоятельств. По словам очевидцев, проверка продолжается.

– Сообщение в полицию поступило вчера в 17:00. На место прибыли сотрудники полиции и доставили женщину 1978 года рождения в отдел. В настоящее время она опрошена, устанавливаются все обстоятельства и свидетели события. Проверка продолжается, –сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России по Тюмени.

Ситуация усугубляется тем, что преступление было совершено в присутствии несовершеннолетних, что является отягчающим обстоятельством. Одна из мам намерена подать заявление в полицию, так как её ребёнок получил психологическую травму. Действия женщины подпадают под часть 2 статьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными», которая предусматривает более суровое наказание.

К сожалению, это не единичный случай в Тюмени жестокого обращения с животными. Так, ранее мы рассказывали о том, как тюменец, который выбросил кошку из открытого окна и заснял это на видео, а позже опубликовал на своей странице в социальных сетях, отпустили домой. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего. Ее результаты станут известны через 10 – 30 дней. Сейчас опрашиваются свидетели и выясняются подробности инцидента. Потенциального живодера сотрудники МВД задержали, его личность была установлена в течение нескольких часов. Тюменца Ярослава М. пригласили на допрос, а позже отпустили домой. Подробности – в нашем материале.

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