Тюменец, выбросивший кота из окна, рассказал полицейским о причинах поступка и ушел домой

Проверка по факту опубликованного видеоматериала в социальных сетях продолжается. Фото: Виктория Гаврик

Тюменца, который выбросил кошку из открытого окна и заснял это на видео, а позже опубликовал на своей странице в социальных сетях, отпустили домой. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего. Ее результаты станут известны через 10 – 30 дней. Сейчас опрашиваются свидетели и выясняются подробности инцидента.

Напомним, потенциального живодера сотрудники МВД задержали, его личность была установлена в течение нескольких часов. Тюменца Ярослава М. пригласили на допрос, а позже отпустили домой. За комментарием в пресс-службу МВД России по Тюменской области обратилась корреспондент «КП» – Тюмень».

– Проверка по факту опубликованного видеоматериала в социальных сетях продолжается. Проверка длится до 10 суток, если в ходе нее обстоятельства дела не удается выяснить, то проверку могут продлить до 30 дней, – объяснили в пресс-службе регионального МВД.

Журналисту «Комсомольской правды» –Тюмень» стало известно, что мужчину пригласили на допрос, он написал объяснительную для полиции, где изложил все детали произошедшего,. Позже его отпустили домой.

Отметим, после того, как инцидент попал в поле зрения правоохранителей, мужчина написал в социальных сетях, что с кошкой все хорошо, и опубликовал фотографию с животным.