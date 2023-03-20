В Тюмени живодер похвастался в соцсети, как выбросил кошку из окна четвертого этажа

Пока неизвестно – удалось ли выжить питомцу. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени снова объявился живодер. Неизвестный автор ролика опубликовал кадры, на которых он выкидывает кошку с высоты четырехэтажного здания. Мужчина, судя по всему, решил похвастаться издевательствами над животным перед своими подписчиками. На видеозаписи хорошо видно, что кот спокойно лежал на полу, когда хозяин схватил его и выкинул в открытое окно с броском. Сначала кот ударился о бордюр, а потом об асфальт.

Пока не известно, удалось ли выжить питомцу. На кадрах после всех действий немного видно, что кот не может двигаться. Журналист «КП»-Тюмень» обратилась за комментарием в пресс-службу УМВД России по Тюменской области.

– В ходе мониторинга социальных сетей выявлена видеозапись, на которой гражданин выкидывает кошку из окна квартиры. В настоящее время сотрудниками отдела полиции № 2 УМВД России по Тюмени проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законом, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Напомним, в Тюмени уже вынесли приговор в отношении другого живодера. Мужчина разрубил голову пса топором, а потом выбросил его в мусорный контейнер. Собака осталась инвалидом. Тюменца не стали сажать в тюрьму. Суд принял к сведению информацию о том, что у мужчины на иждивении двое детей и беременная жена.

Психиатры и психологи в один голос заявили, что жестокое обращение с животными не является признаком психических патологий.