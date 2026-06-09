Фото: предоставлено КП.

В конце мая в Тюмени завершился еще один блок практических занятий для детей, на этот раз это был проект «Спасти планету». Это двухчасовая интерактивная программа, в которой экология становится понятной и увлекательной: ребята смогли сами очистить воду и землю, найти способы переработки отходов, собрать модель ветровой турбины и узнать, как можно помогать животным в трудной ситуации.

Фото: предоставлено КП.

Формат построен как путешествие по четырем лабораториям. Участников делили на команды по возрасту от 4 до 14 лет, и каждая группа по очереди могла пройти все станции с выполнением заданий согласно своему возрасту. Такой подход помогает детям не только получить новые знания, но и увидеть, что наука — это не сухие формулы, а инструмент, который помогает менять мир вокруг.

Фото: предоставлено КП.

Отдельно отметим: Sciencely — московский проект, который теперь работает и в Тюмени. Для семей это возможность провести время вместе и познакомить ребенка с экологией в живом, понятном и практическом формате.

Как объяснить ребенку, почему важно беречь природу? Через игру!