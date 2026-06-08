Фото: ХК «Рубин» (Тюмень).

Хоккейная команда «Тюменский легион» не примет участия в следующем чемпионате Молодёжной хоккейной лиги. Директор клуба Александр Попов подтвердил, что причиной стали серьёзные финансовые трудности и кадровый дефицит.

В качестве основных причин приостановки деятельности названы: финансовые трудности - рост цен на логистику, в том числе на билеты и гостиницу, и общий сложный экономический фон привели к увеличению бюджета до непосильных объёмов.

Также в тренерском штабе команды наблюдается нехватка специалистов с необходимой лицензией, а многие местные молодые хоккеисты уезжают в другие академии ради лучших условий.

«Принято решение взять паузу на год... и «Рубин» пострадал, и футбол пострадал», — прокомментировал ситуацию директор ХК «Тюменский легион» Александр Попов.

Стоит отметить, что минувший сезон для команды также сложился неудачно: клуб занял девятое место из десяти в серебряном дивизионе Восточной конференции, оказавшись на 38-й строчке в общей турнирной таблице МХЛ.

Ранее мы рассказывали о том, что в первые дни лета тюменский ХК «Рубин» расторг контракты сразу с тринадцатью ведущими игроками и главным тренером — команду покинули капитан Денис Давыдов, защитники Егор Попов, Игорь Исаев и Семен Переляев, нападающе Никита Брютов, Семен Иванов, Иван Петраков, Егор Бабенко, Максим Лазарев, Павел Воронков, Кирилл Кошурников. Кроме того, с тюменского льда ушли вратари Дмитрий Лозебников и Денис Габдрахманов, вместе с тренером Николаем Золотухиным. Подробности - в нашем материале.

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