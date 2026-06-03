Фото: ХК «Рубин» (Тюмень).

В первые дни лета тюменский ХК «Рубин» расторг контракты сразу с тринадцатью ведущими игроками и главным тренером — команду покинули капитан Денис Давыдов, защитники Егор Попов, Игорь Исаев и Семен Переляев, нападающе Никита Брютов, Семен Иванов, Иван Петраков, Егор Бабенко, Максим Лазарев, Павел Воронков, Кирилл Кошурников. Кроме того, с тюменского льда ушли вратари Дмитрий Лозебников и Денис Габдрахманов, вместе с тренером Николаем Золотухиным.

Фото: ХК «Рубин» (Тюмень).

В Тюмени не сошли с ума, а сделали важный ход перед открытием рынка КХЛ. Тяжелее всего «Рубину» было прощаться с капитаном команды Денисом Давыдовым, хоккеист играл за клуб девять сезонов и зарекомендовал себя, как прекрасный нападающий.

Фото: ХК «Рубин» (Тюмень).

«Ну вот и пришла пора расставаться. Рано или поздно это должно было произойти, таков хоккейный мир. Спасибо руководству за доверие, тренерам - за опыт, персоналу - за их труд и всем игрокам, с которыми повстречался в Рубине - за проведенное время. И, конечно же, отдельное спасибо болельщикам - за вашу поддержку, теплоту и веру в команду. За эти 9 сезонов произошло многое. Были и взлеты, и падения, были и награды, и критика. Но всё это - часть большого пути, который мы прошли вместе. Я благодарен судьбе за то, что она связала меня с Рубином. Это время навсегда останется в памяти, а Тюмень всегда будет занимать особое место в сердце. Спасибо за эти годы. Не прощаюсь, а говорю до свидания», - процитировали Давыдова в пресс-службе тюменского ХК «Рубин».

Фото: ХК «Рубин» (Тюмень).

Как стало известно позже, Денис Давыдов продолжил карьеру в «Омских Крыльях» — это российский хоккейный клуб из Омска, выступающий во Всероссийской хоккейной лиге, входит в систему омского «Авангарда».

Не исключено, что расторжение контрактов в тюменском клубе связано с некоторыми поправками. В Континентальной хоккейной лиге вступает в силу новый механизм, позволяющий клубам легально оптимизировать свои расходы и освобождать место под потолком зарплат. Уже с 1 июня клубы смогут заключать новые соглашения со своими хоккеистами на пониженных условиях.

Суть схемы заключается в том, что игроки расторгают старые контракты и подписывают новые с тем же клубом, но с уменьшением суммы заработной платы. Согласно регламенту, в «потолке зарплат» при этом будет учитываться старая, более высокая сумма. Таким образом, фактическая потеря дохода для хоккеистов компенсируется за счёт чемпионского бонуса. Такие бонусы могут быть безлимитными и, что самое главное, не учитываются в платёжной ведомости клуба.

Фото: ХК «Рубин» (Тюмень).

Эта возможность появилась после того, как в апреле 2026 года в Правовой регламент КХЛ были внесены поправки, призванные изменить отношение клубов к долгосрочным контрактам. Новая норма прямо гласит:

«Доходы хоккеистов... которые... расторгли старые контракты и подписали... новые контракты с одним и тем же клубом с уменьшением суммы заработной платы... учитываются в «потолке заработных плат» ... в соответствии с условиями старого контракта».

Главное — соблюсти регламентный минимум в три миллиона рублей. Аналогичные действия сделали многие хоккейные клубы России.

Ранее мы рассказывали о том, что в Тюмени построят новую ледовую арену, которая сможет вместить в себя свыше 5 тысяч зрителей. Власти уже отыскали подходящий участок под новый спортивный комплекс. Речь идет о территории в Ленинском округе на улице Республики, возле гипермаркета.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.