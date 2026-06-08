В Тюмени пройдет Чемпионат ползунков: семьи с детьми приглашают на главный старт лета

Фото: Сергей Пономарев.

Открыта бесплатная регистрация участников XIV Чемпионата ползунков, который состоится 21 июня в Тюмени. Принять участие в нем приглашают семьи с детьми от 6 месяцев до 2 лет. К семейному празднику может присоединиться и вся семья - бабушки, дедушки, тети и дяди.

По условиям чемпионата, маленькие спортсмены должны самостоятельно, без помощи взрослых, преодолеть дистанцию в 10 метров ползком на скорость. Для обеспечения равных справедливых условий, все участники будут разделены на три возрастные группы. Профессиональные судьи будут фиксировать время, показанное участниками, на основе чего будут определены победители соревнований. Без подарков не останется ни один малыш! А победителей и призеров ждут настоящие кубки и медали, а также призы от партнеров праздника.

Как отмечают организаторы, самая сложная задача на Чемпионате - у родителей, им нужно справиться с азартом и желанием помочь своему ребенку, однако малыша нельзя подталкивать или подтягивать вперед. А вот различные способы мотивирования спортсменов - приветствуются, ограничений в инструментах привлечения внимания нет.

«Наш первый Чемпионат ползунков проходил в 2010 году, и мы видим, как с течением времени, меняются семейные ценности. Если в первые годы мероприятие посещали только мама и ребенок, то сейчас, в большинстве случаев, участником события становится большая, многопоколенная семья. И это не может не радовать», - отмечает Елена Кашкарова, руководитель семейного проекта «Создавая будущее», в рамках которого проходит Чемпионат.

Чтобы стать участником чемпионата, необходимо до 16 июня 2026 года заполнить заявку на участие.

В течение 5 дней с момента отправки заявки, на почту, указанную при регистрации, будет направлено подтверждение и подробная информация о правилах участия.

На мероприятие можно принести прочитанные книги в хорошем состоянии – будет открыт детский книжный обменник.

Участие в мероприятии бесплатное. Юных спортсменов и их группы поддержки ждут в спорткомплексе «Строймаш» по адресу: ул. Индустриальная, 49а.

Возрастное ограничение: 0+.

*Проект «Создавая будущее» стал победителем грантового конкурса «Газпром нефти», который реализуется по программе социальных инвестиций «Родные города» при поддержке «Газпромнефть-Ямала».