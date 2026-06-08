Фото: Андрей Рядькин.

В Тюмени завершился отборочный тур ХХI Летних спортивных игр «Роснефти». Более 320 спортсменов из 8 команд на протяжении нескольких дней сражались за медали в волейболе, настольном теннисе, мини-футболе, баскетболе, силовом двоеборье (рывок гири и толкание ядра), бильярде, шахмате, легкой атлетике, плавании, пулевой стрельбе, перетягивании каната и дартсе.

В соревнованиях приняли участие девять дочерних обществ компании - «Роснефтефлот», «Соровскнефть» и «КЧНГ» в составе объединенной команды Сборная «Сибирь», «РН-ГИР», «РН-Пурнефтегаз», «РН-Няганьнефтегаз», «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», «СевКомНефтегаз» и «Тюменнефтегаз».

Триумфально выступила сборная «РН-ГИР», завоевав первое место в общекомандном зачете. В копилке предприятия золотые медали в волейболе, силовом двоеборье, настольном теннисе, легкоатлетических эстафетах, беге на различные дистанции, бильярде, плавании и перетягивании каната. Серебряные награды нефтяники получили в мини-футболе, шахматах и пулевой стрельбе. Бронзовыми призерами спортсмены предприятия стали в баскетболе.

Высокие результаты команды отмечены и в специальных номинациях – «Лучший центровой» в баскетболе, «Лучший пасующий» и «Лучший защитник» в волейболе, «Лучший защитник» в мини-футболе.

Фото: Андрей Рядькин.

«Я рада, что уже второй год как в Летних играх появилось плавание, теперь есть возможность проявить свои способности, - поделилась впечатлениями золотая медалистка соревнований, инженер 1 категории «РН-ГИР» Дарья Снигирь. – Летние игры - это событие, которого сотрудники компании ждут целый год. Она объединяет коллег, укрепляет командный дух и дает возможность почувствовать поддержку команды».

Не менее ярко выступили на соревнованиях спортсмены «РН-Пурнефтегаза», заняв второе место в общекомандном зачете. Спортсмены предприятия выиграли серебряные медали в легкой атлетике. Второе место в забеге на 400 метров заняла старший геолог Евгения Леонтьева. Еще одну серебряную медаль принес команде мастер Аркадий Колесниченко по итогам бегового состязания на 1 километр. Серебро и у женской сборной «РН-Пурнефтегаза» в эстафетном беге 4x100 метров.

Сборная «Тюменнефтегаз» завоевала бронзу. Тюменские спортсмены отличились победами в мини-футболе и баскетболе и составили достойную конкуренцию соперникам в остальных дисциплинах.

Организатором соревнований в Тюмени выступил «РН-Уватнефтегаз», празднующий в этом году 25-летний юбилей. Награды победителям вручил заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам «РН-Уватнефтегаз» Андрей Видинеев.

Он поблагодарил всех участников, судей и волонтеров за проведение яркого спортивного праздника.

«Пусть эти медали и кубки станут символом наших общих целей: здоровья, дружбы, победы и единства», - подчеркнул Андрей Видинеев.

Развитие спорта - одно из основных направлений социальной политики «Роснефти». Компания ежегодно проводит Летние и Зимние спортивные игры - массовые мероприятия, в которых принимают участие тысячи нефтяников. Летние игры состоят из отборочного этапа и финала. В этом году этапы отбора проходят в течение мая-июня в восьми городах страны. В соревнованиях примут участие около 80 команд из различных дочерних предприятий «Роснефти». Финал соревнований пройдет осенью, где соберутся команды-победители отборочных туров.

Справка:

Первые массовые спортивные состязания «Роснефти» состоялись в 2005 году. С тех пор соревнования стали частью корпоративной культуры компании. Летние игры - яркий пример эффективной популяризации здорового образа жизни, укрепления духа товарищества и поддержки массового спорта.

Спортсмены «Роснефти» также принимают участие во всех основных массовых спортивных состязаниях, проводимых в нашей стране, занимают призовые места.

В компании действует корпоративное спортивно-оздоровительное движение «Энергия жизни», в рамках которого сотрудники регулярно занимаются спортом и состязаются в различных спортивных дисциплинах.