На фоне пожара в НПЗ в Тюмени резко испортился воздух

Фото: ЧС Тюмень, ВК.

На фоне вспыхнувшего пожара на Антипинском НПЗ в Тюмени утром 6 июня 2026 года, в областном центре резко испортилось качество воздуха. Согласно данным сервиса по мониторингу атмосферы, в Тюмени концентрация продуктов горения, пыли и сажи в два раза сейчас превышает рекомендуемые ВОЗ среднегодовые значения.

И с каждым часом качество воздуха в Тюмени будет только ухудшаться, говорят эксперты сервиса «IQAIR.com». Из-за происходящего специалисты советуют людям из чувствительных групп здоровья уменьшить нагрузку на открытом воздухе, закрыть окна в доме или квартире, по возможности носить маски и запустить очиститель воздуха при его наличии.

Ранее мы рассказывали о том, что в Тюмени сегодня загорелся Антипинский НПЗ, что расположен на Старом Тобольском тракте. Пожар начался в 10 утра. Кадры с полыхающим заводом вмиг разлетелись по социальным сетям. Позже стала известна официальная причина возгорания нефтеперерабатывающего предприятия и масштаб воспламенения. Что известно о пожаре на Антипинском НПЗ – в нашем материале.

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