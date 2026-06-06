Фото: ЧС Тюмень, ВК.

В Тюмени в субботу утром, 6 июня, загорелся Антипинский НПЗ, что расположен на Старом Тобольском тракте. Пожар начался в 10 утра. Кадры с полыхающим заводом вмиг разлетелись по социальным сетям. Позже стала известна официальная причина возгорания нефтеперерабатывающего предприятия и масштаб воспламенения. Рассказываем, что известно о пожаре на Антипинском НПЗ к этому часу.

«Пожар высокого класса опасности»

По данным Главного управления МЧС России, в Тюмени в районе 10:00 утра на территории Антипинского нефтеперерабатывающего завода вспыхнул пожар. Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы, и на место незамедлительно были направлены подразделения спасателей.

По информации ведомства, по прибытии первых расчётов наблюдалось открытое горение системы паровой гидроочистки. Для ликвидации возгорания развёрнут оперативный штаб, к тушению привлечены значительные силы и средства. В настоящее время на месте работают 80 человек и задействованы 23 единицы техники, из них от МЧС России — 60 человек и 18 единиц.

Пожару был присвоен высокий уровень опасности. Причины и последствия возгорания выясняются компетентным органами.

Официальная версия пожара от властей

Власти Тюменской области официально прокомментировали масштабный пожар, который этим утром произошёл на одной из установок Антипинского нефтеперерабатывающего завода в Тюмени. Местные жители сообщали о больших языках пламени и звуках сирен пожарных машин.

Согласно заявлению информационного центра правительства региона, причиной возгорания стало нарушение технологического процесса на установке систем очистки.

Власти также выступили с официальным опровержением:

«Информация о том, что огонь возник из-за атаки БПЛА, не соответствует действительности», — подчеркнули в правительстве.

На месте происшествия до сих пор продолжают работать пожарные расчёты.

Количество пострадавшим и последствия

Также представители департамента здравоохранения Тюменской области отчитались о пострадавших при пожаре на Антипинском НПЗ. Согласно заявлению властей, помощь врачей сотрудникам Тюменского нефтеперерабатывающего завода не потребовалась.

«Пострадавших и погибших из-за пожара на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе нет. На месте работает бригада скорой медицинской помощи. На данный момент медицинская помощь никому не потребовалась», - подчеркнули в ведомстве.

Ликвидация возгорания продолжается. Угрозы для населения нет, заявляют в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области.

Пожар на Антипинском НПЗ был локализован через три часа

В Тюмени через три часа после сообщений о пожаре на Антипинском НПЗ официально объявили о локализации возгорания. По предварительной информации, причиной чрезвычайного происшествия стало нарушение технологического процесса на одной из установок систем очистки.

Губернатор региона Александр Моор подтвердил, что в результате ЧП на нефтеперерабатывающем заводе никто не пострадал. Он отметил слаженную работу всех экстренных служб города и области, которые были незамедлительно стянуты к месту возгорания.

«Благодарю сотрудников регионального управления МЧС и все экстренные службы за слаженную и оперативную работу на месте ЧП. Держу ситуацию на личном контроле. Все обстоятельства происшествия будут установлены в ходе следствия», — уточнил губернатор Тюменской области Александр Моор.

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