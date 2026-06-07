Матери-одиночки. Льготы и пособия в Тюменской области в 2026 году: какие и на что они могут претендовать

Профессор Капустина объяснила тюменцам, на что могут рассчитывать матери-одиночки Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Статус матери-одиночки в 2026 году все так же определяется отсутствием юридически установленного отцовства. Чтобы подтвердить этот факт, нужен лишь прочерк в свидетельстве о рождении или справки по форме №2. В отличие от разведенных женщин, одинокие матери не могут претендовать на алименты, но имеют право получить полный пакет федеральных и региональных мер поддержки.

Федеральные льготы включают в себя единовременные выплаты при рождении, пособия по уходу до полутора лет и единое пособие для нуждающихся семей. Региональные включают в себя компенсацию ЖКХ, бесплатное питание в школах и льготные лекарства. Кроме того, матерей-одиночек нельзя по закону уволить с работы, а еще им полагаются налоговые вычеты в двойном размере и преимущества при сокращении.

По словам профессора Финансового университета, д.э.н. Надежды Капустиной, оформление этих документов нужно начать с обращения через «Госуслуги» или в Социальный фонд России. Вовремя и грамотно собранная документация избавит заявительницу от повторных визитов и ускорит назначение поддержки, пишет tmn.aif.ru.

Льготы и пособия в Тюменской области в 2026 году для матерей-одиночек таковы.

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