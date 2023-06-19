Мать-одиночка в Тюмени воспитывает двоих детей несмотря на ДЦП

Тюменке Людмиле Богдановой собрать сына в первый класс намного труднее, чем другим. Фото: Виктория Гаврик

В Тюменской области живет Людмила Богданова, которая с детства страдает тяжелой формой ДЦП. Девушка давно прикована к инвалидной коляске, но ограничена она не только в движениях, а еще и в речи. Из-за проблем с мимикой, женщина разговаривает с трудом. Однако, несмотря на тяжелый диагноз, Людмила родила двух здоровых детей, но трагедия с сыном усугубила и так непростую жизнь, пишет tmn.aif.ru.

Тюменка пережила издевательства бывшего супруга и неутешительный диагноз сына. По мнению Людмилы, именно после издевательств отца у младшего ребенка развился аутизм, сейчас он на инвалидности. В этом году он должен пойти в школу, но, по словам матери, пока есть сложности с устройством ребенка в школу: в ближайшем учреждении сказали, что мест нет.

Почти 10 лет назад девушка познакомилась с Михаилом, когда они оба занимались боччей – параолимпийским видом спорта. Пара встречается, мужчина приезжает в гости, общается с детьми, которые его принимают и, самое главное, не боятся. Помочь семье финансово или физически, он не может, у Михаила тоже ДЦП, но в более легкой форме.

Ежедневно Людмила и ее дети сталкиваются с различными проблемами: например, в доме, где они живут, лифт плохо закрывается, когда на нем поднимаешься на коляске. Подъемник просто не предназначен для перевозки инвалидов и поэтому постоянно застревает.