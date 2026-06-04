В Тюменской области открылись первые официальные пляжи: где разрешено купаться. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

В Тюменской области официально стартовал купальный сезон. По данным Роспотребнадзора и Центра ГИМС, на сегодняшний день проверку на безопасность прошли три водоёма, где официально разрешено отдыхать и купаться.

В список утверждённых локаций вошли озеро Верхнее Кривое - база отдыха «Верхний Бор», пруд центра реабилитации «Сибирь» и озеро Пруд в районе ТЭЦ-2. Помимо этого, в Тюмени, Ишиме, Заводоуковске, Голышманово и Омутинске сейчас идёт активная подготовка к открытию бесплатных муниципальных пляжей.

Специалисты напоминают, что купание в любых других местах, включая главную городскую реку Туру и Утиный карьер, остаётся под запретом до получения результатов лабораторных исследований воды. Купаться в разрешённых локациях можно только после официального подтверждения безопасности.

Ранее мы рассказывали о том, что тюменские следователи проводят проверку из-за обнаружения тела 72-летнего пропавшего мужчины. Житель села Ярково числился без вести пропавшим с 19 мая. Мужчину выловили из озера Светлое 2 июня работники пилорамы. Подробности - в нашем материале.

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