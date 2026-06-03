Фото: СК России по Тюменской области.

Тюменские следователи проводят проверку из-за обнаружения тела 72-летнего пропавшего мужчины. Житель села Ярково числился без вести пропавшим с 19 мая. Мужчину выловили из озера Светлое во вторник, 2 июня, работники пилорамы.

- Тело погибшего было извлечено из воды в ходе поисково-спасательной операции. По данным следствия, на теле не обнаружено видимых признаков насильственной смерти. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе СК России по Тюменской области.

По результатам проверки правоохранителями будет принято процессуальное решение. В связи с трагедией следователи напомнили о необходимости соблюдения мер безопасности на водных объектах и призвали тюменцев быть внимательными и осторожными.