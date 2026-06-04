В Тюменской области на 44% выросла заболеваемость менингитом. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюменской области выросло число жертв и переносчиков опасной инфекции. Об этом говорят официальные данные регионального управления Роспотребнадзора, которые есть в распоряжении редакции. Так, в Тюменской области зафиксирован резкий рост заболеваемости менингококковой инфекцией. По данным регионального Роспотребнадзора, в 2025 году количество случаев заражения выросло на 43,7% по сравнению с предыдущим годом.

Показатель заболеваемости составил 0,8 на 100 тысяч населения против 0,56 в 2024 году. Особую тревогу вызывает высокая доля детей среди заболевших — она составила 53,8%.

Наиболее уязвимой категорией оказались малыши в возрасте от нуля до двух лет, на которых пришлось 38,5% всех случаев заболевания в этой группе. Ситуация усугубляется и ростом летальности.

«В 2025 году летальность от менингококковой инфекции составила 30,8%. В 2024 году этот показатель был на уровне 22,2%, а в 2023-м случаев заболевания менингококковой инфекцией с летальным исходом не регистрировалось», — рассказали санврачи Тюменской области.

Выраженной сезонности заболеваемости в 2025-м году не наблюдалось, однако пики заражения пришлись на февраль и июнь. Инфекция была зарегистрирована в Тюмени, Ишиме, а также в Абатском и Тюменском округах, отмечают специалисты Роспотребнадзора.

Напомним, менингококковая инфекция — это острое инфекционное заболевание, вызываемое бактерией менингококк. Поражает в основном мягкие мозговые оболочки, иногда распространяясь в кровеносное русло. Может протекать в разных формах — от бессимптомного носительства до тяжёлых генерализованных форм с поражением центральной нервной системы, крови и других органов. При несвоевременном лечении высока вероятность летального исхода.

Ранее мы рассказывали о том, что в Тюменской области на 18,1% снизилось количество заболеваемости ВИЧ-инфекцией. В прошлом году показатель заболеваемости составил 47,5 на 100 тысяч человек. При этом в 2024 году эти данные составляли 58,3 на 100 тысяч человек. При этом, в 2025 году в Тюменской области был выявлен 21 случай ВИЧ-инфекции в УФСИН, 44 ВИЧ-инфекции среди иностранцев.