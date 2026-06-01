В Тюменской области снизилось число новых случаев ВИЧ — как пациенты получили диагноз

В Тюменской области снизилось число новых случаев ВИЧ. Фото: Татьяна Коркина. Перейти в Фотобанк КП

В Тюменской области на 18,1% снизилось количество заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре по итогам 2025 года.

Как пояснили в управлении, в прошлом году показатель заболеваемости составил 47,5 на 100 тысяч человек. При этом в 2024 году эти данные составляли 58,3 на 100 тысяч человек.

«В 2025 году в Тюменской области выявлен 21 случай ВИЧ-инфекции в УФСИН, 44 случая ВИЧ-инфекции среди иностранных граждан. В области отмечается стабилизация эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции», — дополнили в Роспотребнадзоре.

В управлении отметили, что в Тюменской области, по данным на 2025 год, проживает 17 944 человека с диагнозом «Вирус иммунодефицита человека», показатель пораженности составляет 1106,9 на 100 тысяч человек населения. В УФСИН по кумулятивным данным выявлено 3790 случаев заболевания.

В количестве ВИЧ-инфицированных пациентов в Тюменской области по-прежнему больше мужчин: 43,5% против 56,5%. Среди беременных в регионе стали чаще выявлять опасную болезнь, по сравнению с показателями прошлого года. В 2025 году диагноз «Вирус иммунодефицита человека» получили 2,9% рожениц из всех беременных, а в 2024 году таких случает оказалось всего 1,8%.

«Из общего числа выявленных случаев ВИЧ-инфекции в 2025 году доля полового пути передачи ВИЧ-инфекции увеличилась с 86,9 % до 89,1 % по сравнению с 2024 году. Из числа выявленных случаев ВИЧ-инфекции в 2025 года доля «наркотического» пути передачи вируса составила 10% (в 2024 году – 12,2%)», - заявили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

Напомним, что ВИЧ — это вирус, который поражает иммунную систему организма, постепенно ослабляя её способность противостоять инфекциям. На поздней стадии ВИЧ-инфекции развивается СПИД (синдром приобретённого иммунодефицита) — состояние, при котором иммунная система становится неспособна бороться с инфекциями, онкологическими и аутоиммунными заболеваниями. Врачи определяют пять стадий развития вируса, три способа передачи – через кровь, половой и от матери к младенцу. ВИЧ не передаётся при поцелуях, объятиях, совместном употреблении пищи или воды, через бытовые контакты и укусы насекомых.

Ранее мы рассказывали о том, что в 2025 году в Тюменской области было зарегистрировано два случая профессионального заболевания туберкулезом среди медицинских работников. В предыдущие два года ситуация была более острой: в 2023 и 2024 годах было зафиксировано по пять подобных случаев профессионального заражения среди медиков.

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