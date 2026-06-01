В Тюменской области два медика заразились туберкулезом на работе.

В 2025 году в Тюменской области было зарегистрировано два случая профессионального заболевания туберкулезом среди медицинских работников. Об этом официально сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Согласно докладу ведомства, в предыдущие два года ситуация была более острой: в 2023 и 2024 годах было зафиксировано по пять подобных случаев профессионального заражения среди медиков. В документе не уточняется, в каких именно учреждениях и при каких обстоятельствах произошло инфицирование.

Напомним, туберкулез является опасным инфекционным заболеванием, которое передаётся преимущественно воздушно-капельным путём. При отсутствии должного лечения или слабой реакции иммунной системы болезнь может привести к летальному исходу.