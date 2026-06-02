В Тюмени на ЕГЭ школьнику стало плохо: у дверей заметили скорую помощь

В Тюмени во время проведения Единого государственного экзамена в школе № 40 на улице Профсоюзной произошло ЧП. В понедельник, 1 июня, ученики сдавали химию и историю, однако организация процесса вызвала панику и привела к ухудшению состояния здоровья одного из подростков.

По словам очевидцев, школьники около часа простояли на улице перед входом в школу, несмотря на жару. Их запустили внутрь только после того, как родители начали кричать и требовать вызвать скорую помощь.

Многие дети чувствовали недомогание в стенах учреждения, заявляют пользователи в соцсетях. Информацию о вызове медиков подтвердили в региональном департаменте здравоохранения:

«Вызов поступил 1 июня в 9:18, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 9:31. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в медицинское учреждение».

Что именно случилось с подростком, не раскрывается. Известно лишь, что ему придется пересдавать экзамен в резервный день. В департаменте образования Тюменской области заявил, что процесс сдачи регламентирован, а ученик, не завершивший испытание по состоянию здоровья, имеет право на повторную попытку.

Напомним, в 2026 году основной этап ЕГЭ стартовал с экзаменов по истории, литературе и химии. Русский язык выпускники напишут 4 июня, математику — 8 июня. Экзамены по обществознанию и физике назначены на 11 июня, а биологию, географию и письменную часть иностранных языков школьники будут сдавать 15 июня. Устная часть иностранных языков и информатика запланированы на 18 и 19 июня. Резервные дни основного периода пройдут с 22 по 25 июня, а возможность пересдать один предмет по выбору будет предоставлена 8 и 9 июля.