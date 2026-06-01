В Тюменской области с 1 июня стартует основной период ЕГЭ

С 1 июня в Тюменской области, как и по всей России, начинается основной период сдачи Единого государственного экзамена. Губернатор Александр Моор обратился к выпускникам со словами поддержки, пожелав им выдержки и уверенности в своих силах, и напомнив, что традиционно поощрят тех, кто сдаст ЕГЭ на сто баллов.

В 2026 году основной этап стартует с экзаменов по истории, литературе и химии. Русский язык выпускники напишут 4 июня, математику — 8 июня. Экзамены по обществознанию и физике назначены на 11 июня, а биологию, географию и письменную часть иностранных языков школьники будут сдавать 15 июня. Устная часть иностранных языков и информатика запланированы на 18 и 19 июня. Резервные дни основного периода пройдут с 22 по 25 июня, а возможность пересдать один предмет по выбору будет предоставлена 8 и 9 июля.

Рособрнадзор напоминает о строгих правилах проведения экзамена. В аудиторию запрещено проносить любые средства связи, шпаргалки и электронику. Под запретом находятся разговоры с другими участниками, самостоятельное перемещение и любые действия с экзаменационными материалами, включая их вынос или фотографирование. За нарушение правил результаты аннулируются.

На столе у выпускника могут находиться только паспорт, чёрная гелевая ручка, вода и лёгкий перекус в бесшумной упаковке. На экзамены по физике, химии и биологии разрешено брать непрограммируемый калькулятор, на географию выдаются карты и статистические таблицы, а на литературу — орфографический словарь.