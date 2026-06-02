В Тюмени сильно испортилось качество воздуха. Санврачи регионального управления Роспотребнадзора представили доклад, в котором указано, какие вещества специалисты обнаружили в атмосфере в 2025 году. Эксперты отмечают, что на протяжении последних лет состояние воздуха в Тюмени остается относительно постоянным, за исключением пыли и сажи.

В 2025 году в областном центре до 16,9% выросло содержание взвешенных частиц - РМ 2,5 и РМ 10. К таким относятся продукты горения, в том числе пыль, пыльца, сажа и выхлопные газы.

«Удельный вес проб на содержание мелкодисперсных частиц РМ 2,5 и РМ 10 от всех исследований в 2025 году составил 10,2%, тогда как в 2024 году - 0,44%, в 2023 – 4,8%. Удельный вес проб на содержание бензапирена от всех исследований в 2025 году составил 1%, тогда как в 2024 году - 0,23%, в 2023 году – 2,2%», - рассказали в пресс-службе тюменского Роспотребнадзора.

В частности, в тюменском воздухе специалисты обнаружили азот диоксида – 15,1%, дигидросульфид – 13,6%, углеводороды – 10,5%, аммиак – 9,8%, углерод оксида, сера диоксида, тяжелые металлы, гидроксибензол, формальдегид, бензин, азот оксида и хлор.

Для снижения загазованности воздуха в Тюменской области реконструируют дороги и транспортные развязки. В 2025 году 350 километров дорог прошли ремонт и реконструкцию в регионе в рамках нацпроектов. В ближайшие годы в Тюмени и области построят вторую окружную дорогу. Создание Тюменской кольцевой автодороги помогает выводить транзитный транспорт за пределы города, снижая нагрузку на городские магистрали.

В 2026 году на маршруты №62, №24 и №17 в Тюмени вышли девять новых автобусов отечественного производства марки СИМАЗ. Эти машины оборудованы современными системами безопасности, кондиционирования воздуха, в салонах предусмотрена зарядка для электронных устройств и удобства для маломобильных пассажиров. Также в городе становится больше автобусов зелёного цвета, это связано с проектом обновления подвижного состава и внедрения экологичных транспортных решений.

