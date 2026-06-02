«Единая Россия» защитит тюменских студентов от несправедливых оценок из-за ИИ

Студенты все чаще жалуются, что их квалификационные работы не принимают из-за якобы сгенерированных нейросетями фрагментов. При этом единых правил использования искусственного интеллекта в образовании до сих пор нет. Эту проблему вынесли на круглый стол в «Единой России» с участием преподавателей, студентов, работодателей и экспертов. Как заявил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, ситуация требует взвешенного подхода, а правовое регулирование в этой сфере пока содержит много пробелов. Он подчеркнул, что нельзя подходить к вопросу однобоко – когда работы пропускают через информационную систему и только на этом основании выносят вердикт. Встреча, по его словам, должна стать сигналом для преподавателей: нужна комплексная работа, чтобы студентам не приходилось переписывать дипломы и курсовые.

Возврат к устным экзаменам

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков поддержал партию. По его убеждению, информационные системы – лишь вспомогательный инструмент, а окончательный вердикт выносит преподаватель или экзаменационная комиссия. Фальков заявил, что поддерживает позицию «Единой России» по нормативно-правовой рамке использования ИИ в вузах. Он отметил, что весь образовательный процесс должен серьезно измениться, но при этом искусственный интеллект парадоксальным образом возвращает нас к основам высшего образования – устной оценке и живой коммуникации. Министр подчеркнул, что никакая система не подготовит студента к вопросу преподавателя, и закономерно возрастает репутация отдельно взятого педагога. Только человек с соответствующей квалификацией, знающий студентов, вправе решить, где добросовестный труд с использованием ИИ, а где попытка подлога.

Фальков привел тревожную статистику: доля текста, сгенерированного нейросетями, в студенческих работах неуклонно растет. Особенно отличились будущие экономисты – там показатель достигает 60 процентов.

Учить, а не запрещать

Руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин напомнил, что по поручению председателя партии Дмитрия Медведева создан Совет по инновационному и технологическому развитию. Он, в частности, готовит новую Народную программу, в которой появятся технологический раздел и отдельная глава об искусственном интеллекте. При этом, по его мнению, запреты не помогут – нужно обновлять образовательные программы и учить студентов правильно пользоваться нейросетями.

Директор по развитию технологий искусственного интеллекта компании «Яндекс» Александр Крайнов напомнил: ценность студенческой работы – в самостоятельном осмыслении результата, а не в автоматической генерации текста. Он отметил, что будущим специалистам важно понимать, почему итог работы с ИИ зависит от конкретного человека. Как работодатель, «Яндекс» готов брать в первую очередь тех, кто умеет использовать искусственный интеллект, – такие люди продуктивнее, они добавляют технологии ценность. Крайнов добавил, что и сами преподаватели должны овладеть навыками работы с ИИ, иначе оценивать студенческие работы будет непросто.

Директор по управлению персоналом ГК «Ростех» Юлия Цветкова заявила, что компаниям требуются квалифицированные кадры, владеющие искусственным интеллектом как инструментом для повышения производительности. Она рассказала, что работа с профильным министерством и вузами-партнерами построена так, чтобы ИИ-модули вошли в целевые программы, актуальные для корпорации. По ее словам, в подготовку целевых студентов уже добавили дисциплины по ИИ и машинному обучению.

«Мы также формируем наши подходы к развитию передовых инженерных комплексов, кампусов, в том числе, с опорой на эти задачи», – добавила Цветкова.

ИИ как помощник

Резюмируя, Владимир Якушев подчеркнул: технологии – это помощник, но не замена учебе. Главное, чтобы студент выходил из вуза с реальными знаниями и профессиональными навыками.

— Можно одну курсовую работу на одном курсе писать с использованием искусственного интеллекта, на следующем — без использования. И посмотреть, насколько студент способен справиться с этой задачей. В каждом вузе могут быть свои правила, их можно внедрять и применять в зависимости от того, какую систему вуз видит наиболее эффективной, — заявил Владимир Якушев.