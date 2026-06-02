К 1 июня мечту воспитанников тюменского центра «Семья» исполнила «Единая Россия»

В социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Семья» прошло праздничное мероприятие, приуроченное ко Дню защиты детей. Вместе со сторонниками «Единой России» воспитанников поздравил председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов.

– С центром «Семья» мы добрые друзья, регулярно навещаю ребят. Недавно ко мне поступило коллективное пожелание от детей – подарить им батут для летних активностей. При содействии тюменского предпринимателя Василия Шевчика исполнили желание, и уже сегодня ребята попробовали аттракцион в действии, – написал он в своих соцсетях.

Весь двор наполнился озорными улыбками и звонким детским смехом. После активного отдыха детей ждали сладости и костюмированное развлекательное мероприятие от общественной организации «Ветераны Ямала».

Председатель облдумы подчеркнул: важно, чтобы у всех детей было счастливое и безопасное детство. Тем, кто остался без родителей, поддержка нужна вдвойне.

– Только из счастливых детей вырастают счастливые взрослые, а счастливые люди меняют мир к лучшему. Мы надеемся, что воспитанники «Семьи» вырастут достойными гражданами нашей страны, и приложим для этого все усилия, – отметил Фуат Сайфитдинов.