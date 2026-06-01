«Человек может стать бесплодным»: В Тюменской области впервые за четыре года зарегистрировали случай заражения свинкой

В Тюменской области впервые с 2021 года зарегистрировали случай заражения свинкой.

В Тюменской области впервые за четыре года выявили пациента с диагнозом «эпидемический паротит» (свинка). Заболевание обнаружили у иностранца. Мужчина прибыл в Тюменскую область из Таджикистана. Об этом рассказали санврачи регионального Роспотребнадзора.

«В 2025 году на территории Тюменской области зарегистрирована спорадическая заболеваемость эпидемическим паротитом, показатель заболеваемости составил 0,06 на 100 тысяч населения. Заболевший прибыл из Таджикистана для трудоустройства, данных о вакцинации нет. В 2024 году, как и в 2023, заболеваемость эпидемическим паротитом на территории Тюменской области не регистрировалась. В 2025 году для изучения напряженности иммунитета к эпидемическому паротиту было исследовано 599 сывороток крови. Иммунитет к эпидемическому паротиту имеется 99,8% обследованных», - добавили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что свинка, или паротит, представляет собой воспаление околоушной слюнной железы и относится к числу детских инфекций. Уровень заболеваемости напрямую зависит от охвата вакцинацией, после которой формируется напряжённый пожизненный иммунитет. Заболевание часто начинается с неспецифических проявлений, которые можно принять за обычную простуду. Затем клиническая картина становится более выраженной.

Основные симптомы паротита – отек и боль в области околоушных слюнных желёз; высокая температура; озноб; боль при глотании; головная боль и общее недомогание, которые могут предшествовать отёку желёз; покраснение кожи над областью воспаления без признаков гнойного процесса; увеличение подчелюстных лимфоузлов. В 25% случаев паротит развивается только, с одной стороны. У невакцинированных взрослых паротит может привести к риску серьёзных осложнений, включая потерю слуха и бесплодию.

