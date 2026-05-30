Тюменский врач перечислил сокрушительные последствия курения для подростков

Фото предоставлено КП

Ни для кого не секрет, что никотин очень опасен для организма, а детского - особенно. Когда подросток впервые затягивается, по его еще не сформированной нервной системе наносится сокрушительный удар, сообщает сайт АиФ-Тюмень.

Одно из последствий - снижение умственных способностей: учить стихи, решать задачи и концентрироваться на материале становится в разы сложнее. Учеба превращается буквально в пытку.

Меняется и характер: подросток становится легковозбудимым, вспыльчивым и раздражительным. Под воздействием никотина истощаются нервные клетки, что приводит к постоянной усталости, апатии и вспышкам агрессии.

По словам врача-психотерапевта «Областной клинической психиатрической больницы» Олега Кузьмина, нельзя с сигаретой во рту объяснять ребенку, что курить вредно. Дети не слушают - они смотрят и копируют.

- Если вы, взрослые, курите - начните свой путь к здоровому образу жизни вместе с ребенком. Замените «ритуал курения» совместной активностью: покатайтесь на велосипедах, купите абонемент в бассейн. Спорт дает ту же эйфорию без разрушительных последствий, - подчеркнул он.

Подписывайтесь на наши социальные сети и мессенджеры в «Дзене», Telegram, VK и «Одноклассниках». А если глушат мобильный интернет, не забывайте, что «Комсомольская правда» находится в «белом списке» и вы можете ее читать даже при отсутствии сети.