Семейная игротека, которая уходит: в Тобольске «Конструктория» пройдет в последний раз

В Тобольске в ближайшие выходные пройдет семейная игротека «Конструктория» — и для родителей это, пожалуй, один из тех случаев, когда стоит действительно не откладывать решение на потом. 30 и 31 мая проект будет работать в спортивном комплексе «Тобол» в последний раз: после этого в город он уже не вернется.

Интерес к таким форматам понятен. Родителям важно не просто занять ребенка на несколько часов, а провести время так, чтобы это было и полезно, и эмоционально. «Конструктория» как раз устроена именно так: здесь собраны 30 конструкторов со всего мира — магнитные, деревянные, электронные, музыкальные. Есть большая железная дорога с мостами и тоннелями, а игровое пространство рассчитано на то, чтобы дети не просто играли, а придумывали, строили и пробовали снова.

Особенность проекта еще и в том, что игра связана с познанием. Каждый конструктор отсылает к реальным местам России — Эльбрусу, Ленским столбам, Танцующим хариусам в Магадане и Коньку-Горбунку. Для детей это не урок, а живая ассоциация: собрал, посмотрел, узнал новое. На площадке также будут работать мастер-классы и книжный обменник. Это финальное турне проекта.

Именно поэтому организаторы советуют не откладывать покупку билетов. Игротека работает 30 и 31 мая с 10:00 до 19:00, а билет действует весь день — можно приходить, уходить и возвращаться снова.