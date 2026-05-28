Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
+29°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиНаука28 мая 2026 6:38

Тюменские ученые нашли в реках Урала неизвестных науке клещейфото

Ученые из Тюмени обнаружили новые виды водяных клещей
Виктория ГАВРИК
Ученые из Тюменской области обнаружили новые виды водяных клещей.

Ученые из Тюменской области обнаружили новые виды водяных клещей.

Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

Ученые из Тюменской области обнаружили новые виды водяных клещей. Подробный отчет был опубликован на сайте Тюменского государственного университета. Исследования проводились в рамках научной работы и получения гранта.

«В ходе экспедиции по трансекте на территории Западной Сибири были проведены исследования водяных клещей и определены основные физико-химические параметры воды в водоемах и водотоках разных природных зон Западной Сибири: лесостепи, подтайги, южной, средней и северной тайги, лесотундры и южной тундры. Всего было обследовано 53 водоема разных типов. Проведена экспедиция в республику Алтай для изучения водяных клещей в горных водоемах Южной Сибири. В ходе экспедиции было собрано 36 проб водяных клещей из рек бассейнов рек Катунь и Чарыш, также отобраны пробы в высокогорных озерах. Подробно были обследованы водоемы на территории двух карбоновых полигонов: Тюменского карбонового полигона (окрестности озера Кучак, изучена сезонная динамика клещей в течение всего сезона) и карбонового полигона Семь лиственниц - возле города Лабытнанги, ЯНАО. Осуществлены многочисленные выезды в окрестностях Тюмени, Курганской и Челябинской областях, в Иркутской области, и в Северо-Казахстанской области, на юге Западно-Сибирской равнины, в ходе которых было собрано более 50 проб водяных клещей из основных типов водоемов данных регионов», - указывают сотрудники тюменского вуза.

В ходе исследования биологи выявили два новых для науки вида водяных клещей из Западной Сибири – с восточного склона Приполярного Урала Ханты-Мансийского автономного округа. В частности, специалисты обследовали приток реки Щекурья Обь-Иртышского бассейна. Новые виды клещей относятся к роду Sperchon.

Фото: ТюмГУ.

Фото: ТюмГУ.

«Род Sperchon является самым многочисленным в семействе и насчитывает более 200 видов, обитающих по всему миру, за исключением Австралии и Антарктиды. В России на данный момент зарегистрировано 33 вида. Один из новых для науки видов назван в честь Ольги Дмитриевны Жаворонковой - выдающегося акаролога (специалиста по водяным клещам). Второй вид - по месту его обнаружения. Открытие двух новых видов Sperchontidae на территории России указывает на то, что фауна гидракарин нашей страны еще далеко не полностью изучена, а учитывая, что из 33 видов 18 видов являются узкими эндемиками, то многие интересные открытия нас еще ждут впереди», - говорится в документации тюменских ученых, которая есть в распоряжении редакции «КП – Тюмень».

Отметим, что взрослые особи клещей Sperchon — свободноживущие хищники, питающиеся мелкими водными беспозвоночными, личинками насекомых или ракообразными. Личинки ведут паразитический образ жизни, выбирая в качестве хозяев водных беспозвоночных. Хотя клещи Sperchon могут присутствовать в водоёмах, они не являются непосредственной угрозой для рыб. Их массовое скопление может косвенно указывать на ухудшение условий обитания в реке или озере.

Дальнейшее изучение водяных клещей специалистами тюменского вуза продолжается.

Ранее мы рассказывали о том, что в Тюменской области от укусов пострадали более 7 тысяч человек. Несмотря на то что число пострадавших немного ниже, чем за аналогичный период прошлого года, ситуация остаётся напряжённой. Врачами было зарегистрировано шесть случаев заболевания клещевым энцефалитом и пять — клещевым боррелиозом.