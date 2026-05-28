Ученые из Тюменской области обнаружили новые виды водяных клещей. Фото: Виктория ГАВРИК. Перейти в Фотобанк КП

Ученые из Тюменской области обнаружили новые виды водяных клещей. Подробный отчет был опубликован на сайте Тюменского государственного университета. Исследования проводились в рамках научной работы и получения гранта.

«В ходе экспедиции по трансекте на территории Западной Сибири были проведены исследования водяных клещей и определены основные физико-химические параметры воды в водоемах и водотоках разных природных зон Западной Сибири: лесостепи, подтайги, южной, средней и северной тайги, лесотундры и южной тундры. Всего было обследовано 53 водоема разных типов. Проведена экспедиция в республику Алтай для изучения водяных клещей в горных водоемах Южной Сибири. В ходе экспедиции было собрано 36 проб водяных клещей из рек бассейнов рек Катунь и Чарыш, также отобраны пробы в высокогорных озерах. Подробно были обследованы водоемы на территории двух карбоновых полигонов: Тюменского карбонового полигона (окрестности озера Кучак, изучена сезонная динамика клещей в течение всего сезона) и карбонового полигона Семь лиственниц - возле города Лабытнанги, ЯНАО. Осуществлены многочисленные выезды в окрестностях Тюмени, Курганской и Челябинской областях, в Иркутской области, и в Северо-Казахстанской области, на юге Западно-Сибирской равнины, в ходе которых было собрано более 50 проб водяных клещей из основных типов водоемов данных регионов», - указывают сотрудники тюменского вуза.

В ходе исследования биологи выявили два новых для науки вида водяных клещей из Западной Сибири – с восточного склона Приполярного Урала Ханты-Мансийского автономного округа. В частности, специалисты обследовали приток реки Щекурья Обь-Иртышского бассейна. Новые виды клещей относятся к роду Sperchon.

Фото: ТюмГУ.

«Род Sperchon является самым многочисленным в семействе и насчитывает более 200 видов, обитающих по всему миру, за исключением Австралии и Антарктиды. В России на данный момент зарегистрировано 33 вида. Один из новых для науки видов назван в честь Ольги Дмитриевны Жаворонковой - выдающегося акаролога (специалиста по водяным клещам). Второй вид - по месту его обнаружения. Открытие двух новых видов Sperchontidae на территории России указывает на то, что фауна гидракарин нашей страны еще далеко не полностью изучена, а учитывая, что из 33 видов 18 видов являются узкими эндемиками, то многие интересные открытия нас еще ждут впереди», - говорится в документации тюменских ученых, которая есть в распоряжении редакции «КП – Тюмень».

Отметим, что взрослые особи клещей Sperchon — свободноживущие хищники, питающиеся мелкими водными беспозвоночными, личинками насекомых или ракообразными. Личинки ведут паразитический образ жизни, выбирая в качестве хозяев водных беспозвоночных. Хотя клещи Sperchon могут присутствовать в водоёмах, они не являются непосредственной угрозой для рыб. Их массовое скопление может косвенно указывать на ухудшение условий обитания в реке или озере.

Дальнейшее изучение водяных клещей специалистами тюменского вуза продолжается.

Ранее мы рассказывали о том, что в Тюменской области от укусов пострадали более 7 тысяч человек. Несмотря на то что число пострадавших немного ниже, чем за аналогичный период прошлого года, ситуация остаётся напряжённой. Врачами было зарегистрировано шесть случаев заболевания клещевым энцефалитом и пять — клещевым боррелиозом.