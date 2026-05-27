Сезон активности клещей в Тюменской области продолжается. По данным Роспотребнадзора на 25 мая, к медикам по поводу укусов обратились 7274 жителя региона, из них 1646 — дети и подростки. Несмотря на то что число пострадавших немного ниже, чем за аналогичный период прошлого года, ситуация остаётся напряжённой.

Случаи укусов зарегистрированы во всех муниципальных округах. Зафиксировано шесть случаев заболевания клещевым энцефалитом и пять — клещевым боррелиозом. Специалисты напоминают, что самый эффективный метод защиты — вакцинация. В этом году прививки поставили 123 495 человек, включая 45 464 ребенка до 14 лет. С апреля в регионе ведется обработка общественных пространств.

Однако жителям рекомендуют соблюдать меры индивидуальной защиты: носить закрытую одежду светлых тонов и использовать репелленты. При укусе клеща необходимо срочно обратиться за медицинской помощью. Тюменцев принимают в областной инфекционной больнице, жителей районов — в областных больницах по месту жительства.

Снятых клещей можно исследовать на наличие инфекций в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии. Из 1335 исследованных клещей антиген вируса энцефалита обнаружен в 35, а возбудитель боррелиоза — в 365.